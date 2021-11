Ex-The Voice faz xixi no rosto de fã, no palco, e pode ser presa

Por Basílio Machado - Basílio Machado 98

Advertisement

Advertisement

O caso ganhou proporções mundiais. A vocalista da banda “Brass Against” e ex-The Voice Sophia Urista causou polêmica ao urinar no rosto de um fã em pleno palco durante um show no festival Welcome to Rockville, na Flórida, EUA.

Continua depois da publicidade

A atitude da cantora de 36 anos virou caso de polícia e pode levá-la para trás das grades. Uma pessoa registrou boletim de ocorrência contra ela na delegacia de Daytona Beach. O comportamento bizarro da vocalista poderá gerar multa de mil dólares ou um ano de prisão, por ato obsceno.

A cena ocorreu quando um fã foi convidado a subir no palco enquanto a banda fazia um cover da música Wake Up, do Rage Against the Machine. O homem se deitou no chão do palco, e a cantora colocou sua região pélvica pouco acima da cabeça dele, abaixou as calças e urinou no rosto homem.

Após o ocorrido, a banda veio a público pedir desculpas pelo comportamento da vocalista.

Continua depois da publicidade

– Nos divertimos muito ontem à noite no Welcome do Rockville. A Sophia se deixou levar. Não é algo que o resto de nós esperava e não é algo que vocês vão ver novamente em nossos shows. Obrigado por trazer a energia ontem à noite, Daytona – disseram.

A cantora Sophia Urista também reconheceu ter ido longe demais e pediu desculpas por ter urinado no rosto do fã.

Advertisement

Continua depois da publicidade

– Gostaria de falar sobre a minha apresentação no Rockville Metal Festival, em Daytona. Sempre forcei os limites da música e dos palcos. Naquela noite, acabei indo longe demais. Amo a minha família, a banda e os fãs mais do que tudo e sei que alguns ficaram magoados ou ofendidos pelo que eu fiz. Peço desculpas e gostaria que eles soubessem que não quis magoar ninguém.

Ao New York Post, o porta-voz da polícia disse que as autoridades estão analisando o caso e que este pode ser enquadrado em violação do estatuto estadual, que proíbe “expor seus órgãos sexuais em público ou em instalações privadas de outras pessoas de maneira vulgar”.

CARREIRA

Sophia Urista nasceu em Detroit, no Michigan, e mudou-se para Nova Iorque quando completou 21 anos, a fim de tentar carreira musical. Mesmo sem o apoio dos pais conservadores, ela abandonou a faculdade de Medicina e foi para a “Big Apple” com apenas 700 dólares para perseguir sua aspiração.

A carreira de Urista começou a ter visibilidade devido à sua participação no programa The Voice, onde a artista integrou o time da cantora Miley Cyrus.

Com informações do site Pleno.News

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].