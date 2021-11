Ex-secretário de Turismo de Minas Gerais e apresentação musical de Conservatória encerram o Revelar Cachoeiro

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 21

A tarde de encerramento do Seminário Revelar Cachoeiro começou com a palestra do ex-secretário de Estado de Turismo de Minas Gerais, Gustavo Arrais, que em uma aula de marketing apontou o que Cachoeiro de Itapemirim precisa para entrar em um cenário que possa ter o reconhecimento como uma cidade cultural.

Apresentou que mesmo com os atrativos turísticos é necessário que haja um posicionamento de marketing, para que os objetivos sejam alcançados. Deu exemplo de como conseguiu, durante o período em que era secretário, atraiu 5.800 turistas para o carnaval mineiro, aproveitando os seus maiores atrativos, que são os bares.

“Cachoeiro precisa deixar claro qual produto está vendendo para atrair turistas. É necessário apresentar qual cultura está enraizada na “Capital Secreta” para que alcance um nicho determinado para identificar o turista que vem até a cidade”, explica Gustavo.

O ex-secretário destacou a importância do posicionamento de marca, produto e a identificação que Cachoeiro necessita para ter esse reconhecimento de terra da cultura, e não apenas de Roberto Carlos.

“De cada dois empregos no mundo, um está no turismo. Quem pensa no futuro, pensa no turismo, posicionou a marca ela ganha valor. E é isso que a cidade precisa fazer, com as campanhas certas e apego da iniciativa pública e privada, a cidade alcançará o que deseja”, disse Gustavo Arrais.

O diretor do Grupo Folha do Caparaó, Elias Carvalho, o Seminário Revelar Cachoeiro foi projetado para despertar a grandeza de Cachoeiro de Itapemirim, e seus filhos ilustres para todo o mundo.

“A educação é muito importante para o turismo, um trabalho que vem para dar frutos em um futuro não tão distante. Eu acredito muito em Cachoeiro, e todos que acreditarem devem entrar junto neste projeto, que vai dar certo. Vamos transformar Cachoeiro de Itapemirim em uma grande cidade turística”, completa Elias.

Seresteiros de Conservatória

Apresentando uma peça sobre o descobrimento da “Capital Secreta do Mundo”, os diretores da Associação de Turismo de Conservatória, e explicou a origem musical do distrito de Valença, também conhecida como a Região do Vale do Café.

Durante a apresentação, entre a história de Conservatória e ações que poderiam impulsionar o turismo em Cachoeiro, o grupo disse sobre ter ciência de um “tal de Roberto Carlos”, e fizeram uma apresentação de canções do ‘Rei”, entre elas: “Cavalgada”, Emoções”, “Como É Grande o Meu Amor por Você” e o hino da cidade, “Meu Pequeno Cachoeiro”.

“Quando as pessoas vão chegando para a serenata em Conservatória nós que música é amor, a energia transmitida precisa ser acolhida, e é o que os cachoeirenses precisam fazer para ganhar o reconhecimento que merece. A música tem esse poder e hoje vocês têm a oportunidade de fazer isso. E é possível fazer isso de um turismo concreto e sólido, só basta vocês acreditarem que é possível”, completou a Associação.

