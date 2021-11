Etapa de vacinação contra febre aftosa é prorrogada até 20 de dezembro

Por Redação - Redação 8

O prazo para os produtores vacinarem bovinos e bubalinos contra febre aftosa foi estendido até o dia 20 de dezembro. A Equipe Gestora Estadual do Programa Nacional de Vigilância para Febre Aftosa (PNEFA) no Espírito Santo solicitou a prorrogação em função do desabastecimento de vacinas em várias regiões do País, o que atrasou algumas entregas no Estado.

O diretor-presidente Mário Louzada, do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), órgão que coordena a campanha no Estado, informou que, até o momento, a comprovação de vacinação está em torno de 33%. “A situação dos estoques das lojas agropecuárias do Espírito Santo cadastradas no Idaf está normalizada neste momento, portanto, é importante que os pecuaristas adquiram as vacinas e imunizem seus animais”, disse.

Após a vacinação, o produtor deve fazer a comprovação, preferencialmente, pelo Sistema de Integração Agropecuária (Siapec), mas também é possível fazer por e-mail ou nos escritórios do Instituto.

Para mais informações, acesse o site do Idaf, clicando aqui.

Veja como ficam os novos prazos:

Vacinação: até 20/12/2021

Comprovação pelo Siapec: até 20/12/2021

Comprovação por e-mail ou presencial: até 30/12/2021

