Enem 2021: na reta final, ferramentas gratuitas podem ajudar na revisão do conteúdo

Por Redação - Redação 12

Advertisement

Advertisement

Mesmo em meio ao pedido de exoneração de 35 funcionários do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), nessa segunda (08), incluindo dois coordenadores ligados à realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o exame segue previsto para acontecer nos dias 21 e 28 de novembro.

Continua depois da publicidade

A avaliação é a principal forma de ingresso nos programas governamentais de fomento à educação, como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Fundo e Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa Universidade para Todos (Prouni) e, por isso, gera bastante ansiedade entre os participantes.

Assim, os estudantes inscritos no Enem precisam se dedicar um pouco mais para manter a rotina de estudos e conseguir uma boa nota na prova. Para auxiliar nesse momento de revisão, existem ferramentas gratuitas com conteúdos que ajudam a complementar as informações.

Listamos abaixo algumas opções. Confira!

Continua depois da publicidade

– Me Salva: o aplicativo traz exames de anos anteriores do Enem e outros vestibulares como simulados, incluindo respectivos gabaritos e explicações.

– Guia Enem: esse site reúne os principais assuntos cobrados no Enem. Os estudantes podem conferir as principais matérias que estão presentes no Enem e em outros vestibulares como: Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Física, Química, Biologia e Inglês.

– Me Explica!: é uma série de vídeos especialmente produzidos para o YouTube com dicas de professores de diversas matérias. O material serve de apoio para estudantes do ensino médio, fundamental e, também, o público geral – para pesquisas, revisão de conteúdos e resumos.

Advertisement

Continua depois da publicidade

– Simulado de Espanhol no Enem: esse aplicativo é elaborado pelo Escritório de Educação da Embaixada da Espanha, e disponibiliza, aproximadamente, 100 questões para ajudar nos estudos preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio.

Questões Enem: esse aplicativo traz todas as provas de Enem desde 2009. Contém simulados e disponibiliza temas como Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática, Inglês e Espanhol.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].