Empresário de Marília Mendonça faz homenagem emocionante à artista

Por Fernanda Zandonadi

As homenagens a Marília Mendonça, que faleceu vítima de um acidente de avião, na última sexta-feira (5), tomaram conta das redes sociais. Wander Oliveira, dono do maior escritório de música sertaneja atualmente e empresário de Marília, falou sobre o início da carreira da “Rainha da Sofrência” e contou como foram os primeiros passos da cantora no mundo sertanejo.

“O ano era 2011, você apenas uma criança, cheia de vontades, sonhos e já com um talento incrível. Meus olhos brilharam”, escreveu o empresário nas suas redes sociais.

Segundo ele, se fosse por Marília, já lançariam a carreira ali mesmo. Mas ele pediu calma e disse que ainda não era a hora, já que ela era muito jovem. “Pedi para se dedicar as composições e na hora certa lançaríamos você como cantora”.

Ele escreveu ainda que Marília se dedicou muito nas composições e surpreendeu não apenas a ele, mas a toda a classe artística sertaneja. “Todos queriam gravar suas canções”, relembra.

O primeiro DVD de Marília foi gravado em 2015. “Pequeno no cenário, mais gigante no repertório e nos profissionais envolvidos para fazer o melhor por você, para você. Quando nos apresentou seu repertório, já cantamos a bola ‘com essas músicas você fará muitos shows pelo Norte e Nordeste, ficará longe de casa e viajará muito’ e sua resposta foi ‘eu sei, esse é o meu desejo e meu sonho’”.

Wander relembra ainda o primeiro show de Marília, em Itaiatuba, no Pará, um “sucesso logo de cara”, como definiu. “Alguns dias depois, eu na plateia no seu show em Goiânia, você me arrancava lágrimas e arrepios, senti tanto orgulho de ver seu sucesso acontecendo”.

Ele fala também sobre a pandemia, que chegou quando Marília estava no ápice do sucesso. “A pandemia nos aproximou mais ainda. Nos uniu. Vivíamos nosso melhor momento. Eu a tinha como uma filha, amava, cuidava e crescia com você. Estávamos a todo vapor na construção das Patroas. Não chegamos ao fim, mas já fizemos o suficiente para eternizar na memória de todos os brasileiros e do mundo o seu legado de mulher, mãe, filha e empresária”.

O empresário termina a homenagem agradecendo à cantora. “Tenho a certeza que você está em um lugar muito melhor que nós e nos quer feliz. Te amo muito, minha eterna Marilia Mendonca”.

