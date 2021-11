Embriagado e com bebê no colo, suspeito usa punhal para ferir homem em bar de Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 142

Um homem foi preso na noite desta quinta-feira (4), depois de desferir golpes com um punhal em outro homem, de 54 anos, dentro de um bar no bairro São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a polícia, a confusão começou após o suspeito entrar no estabelecimento, visivelmente embriagado, com uma criança de cerca de um ano no colo, filha dele. A vítima, preocupada com a bebê, foi até ele e pediu que levasse a criança para casa, momento que o pai da menina iniciou uma discussão e agrediu o homem, que teve ferimentos na mão.

O suspeito foi preso e levado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A criança também foi levada para a unidade e ficou sob responsabilidade do Conselho Tutelar, que chamou a mãe da bebê para buscá-la.

