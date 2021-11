Em Conceição do Castelo, motorista bate de frente com caminhão, fica ferido e foge

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 55

A Polícia Militar esta à procura de um motorista que se envolveu em uma batida, na noite desta quinta-feira (18), em Conceição do Castelo. De acordo com a PM, o acidente entre um veículo, modelo Nissan XTerra, e um caminhão, ocorreu na ES 165, localidade de Fazenda Viçosa.

Segundo o caminhoneiro, ele foi surpreendido pelo Nissan, em uma curva, na contramão, e não conseguiu desviar. Ele chamou uma equipe da PM, que pediu que ele aguardasse naquele trecho, mas enquanto os policias seguiam para a rodovia, o motorista do outro veículo, mesmo ferido e ensanguentado, saiu do local do acidente.

De acordo com a PM, uma mulher, que se identificou como advogada da vítima se apresentou à PM e ficou responsável pelos pertences do motorista ferido, que estavam no veículo. No entanto, ela não soube dizer onde seu cliente estava e o porquê havia saído do local. No interior do carro, policiais acharam embalagens de bebida, mas não foi possível afirmar se o condutor havia bebido ou não. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.

