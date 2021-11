Em alta: setor de rochas do Espírito Santo registra alta de 36% nas exportações

Por Basílio Machado - Basílio Machado 1

Advertisement

Advertisement

De janeiro a outubro deste ano, o setor de rochas ornamentais do Espírito Santo registrou alta de 36,61% no faturamento com as exportações, em relação ao mesmo período do ano passado.

Continua depois da publicidade

O crescimento acompanhou o movimento brasileiro que registrou alta semelhante e registrou faturamento de US$ 1 bilhão superando todo o valor realizado ao longo de 2020, conforme dados divulgados pelo sindicato patronal do setor, o Sindirochas, em parceria com o Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas).

No fechamento até outubro, o setor de rochas naturais capixaba acumulou 900,36 milhões de dólares em vendas diretas, mantendo o Espírito Santo como líder nas exportações do segmento.

Além da alta no valor, o estado registrou evolução 6,61% no peso das exportações de rochas naturais, mostrando um crescimento orgânico em valor agregado dos materiais exportados de 28,14% no preço médio, alcançando 591,05 (dólares/tonelada) em 2021 frente a 461,27 (dólares por tonelada) em 2020.

Continua depois da publicidade

Os Estados Unidos foram o principal destino dos produtos brasileiros. O mercado americano representou aproximadamente 62,9% das exportações. O país é um dos oito mercados-alvo do It’s Natural – Brazilian Natural Stone, projeto setorial realizado pelo Centrorochas em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e que tem por objetivos estimular e aumentar as exportações de rochas ornamentais brasileiras.

Principal fornecedor mundial de rochas ornamentais para os Estados Unidos em 2020, o Brasil, por meio das empresas brasileiras do setor, já se prepara para participar da maior feira do ramo de mármore e granito da América do Norte, a Coverings. A Feira acontecerá em abril de 2022, em Las Vegas. Várias empresas capixabas já registraram interesse.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].