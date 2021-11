Documentário em 360º sobre Meio Ambiente é lançado por alunos de Vargem Alta

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 25

O Meio Ambiente é tema do documentário, produzido por alunos do 9º ano da EMEB João Domingos Fassarella, em Vargem Alta. O vídeo documentário em 360º “Saberes da Mata”, foi lançado no YouTube (/Coletivo Campo Aberto).

A produção é fruto de oficinas do projeto “Nossa Mata em 360º” que alia educação ambiental com realidade virtual de vídeo em 360º. O vídeo aborda a relação das pessoas da comunidade de Castelinho, distrito de Vargem Alta, com a Mata, que se tornou uma referência internacional, após ter sido redescoberto na região a saíra-apunhalada, que havia sido considerado em extinção por muito tempo.

As oficinas de roteiro, filmagem, edição e exibição aconteceram durante os meses de outubro e novembro. Segundo a produtora executiva do projeto, Sara Passabon, o impacto é o vislumbre e o início da transformação em torno de questões sociais, ambientais e de relacionamento humano.

“A arte é uma ótima forma de sensibilizar os jovens. As artes audiovisuais permitem o trabalho coletivo e a mobilização de imagens e sons para representar o mundo, pessoas e sonhos”, afirma Sara.

O vídeo conta ainda com interpretação em libras produzido pelo aluno Marcos Henrikson Schiavo sob a orientação da Professora Intérprete de Libras Maria Aparecida Damazio. O projeto “Nossa Mata em 360º” é uma realização do Coletivo Campo Aberto e Paisagem, com o apoio da EXP Filmes e da Secult/ES através de recursos do Funcultura.

Tombamento

De acordo com a resolução nº 03/91 do Conselho Estadual de Cultura da Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Governo do Espírito Santo está aprovado o tombamento da Mata Atlântica e seus Ecossistemas Associados no Estado do Espírito Santo. Ainda de acordo com essa resolução, o município de Vargem Alta está entre os municípios pertencentes ao tombamento da Mata Atlântica.

Serviço:

Doc 360º “Saberes da Mata” (5’, 2021)

Onde assistir: www.nossamata360.com

Instagram: www.instagram.com/nossamata360

Facebook: www.facebook.com/nossamata360

