Dia da Consciência Negra: dançar também é um ato de resistência

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 66

“É curioso pensar que temos de ter um dia para lembrar que as pessoas negras importam. Curioso e um pouco triste. Ainda assim, para a gente, esse dia representa a resistência. Como o hip hop, que é um movimento de resistência e protesto contra as injustiças. Então, o Dia da Consciência Negra nos lembra de buscar o que o hip hop pede: representar os que não têm voz. E nós fazemos isso por meio da dança”.

As palavras são de Jota, um dos fundadores do grupo de dança $lum, a respeito do Dia da Consciência Negra, comemorado neste sábado (20). Ele é b-boy, ou breakdancer, que ao lado do grafite, MC e DJ, forma os quatro elementos da cultura hip hop. Assim, Jota acrescenta: “o Dia da Consciência Negra é o momento de uma pessoa branca se colocar no lugar de uma pessoa negra e entender o que é o racismo estrutural e velado. Dessa forma, quando conseguimos mostrar isso para uma pessoa branca, ela entende e não precisa mais perguntar se isso ou aquilo foi preconceituoso. Ela saberá”.

O grupo de dança nasceu em 2017, com a vontade de fazer a diferença e combater a injustiça. Além de Jota outros dois fundadores permanecem no projeto: Gean Fernandes (Doboldí) e Nicollas Manoel (B-Boy Salocin). Também participam do $lum Lorena Souza (Lorys), Cyria Martins (Cyria), Raian Rosa (Raian) e Elian Peixoto (B-Boy Gonzalez).

“Quando fundamos o grupo, vimos a oportunidade de juntar todos e fazermos algo que visasse ao hip hop e representasse a cultura na cidade, principalmente na nossa vertente que é a dança. Somos, hoje, sete integrantes. E temos a vontade de que outros grupos surjam. Nossa luta é essa. Não nos interessa rivalidade, brigas. Queremos que a cultura cresça e se mantenha viva”, conta Jota.

Resistência e riqueza cultural

O Slum é grafado como $lum. A palavra significa gueto, favela. O cifrão, segundo Jota, serve para mostrar o valor da favela e a riqueza da cultura do lugar. Dessa forma, ele salienta ainda que organizar-se num grupo foi a forma de estar no sistema e lutar para mudanças.

“Já fomos expulsos de treinos em locais públicos. Era bem rotineiro. Mas aprendemos a lidar com isso e a nos formalizar. Estamos no sistema e, agora, usamos ele a nosso favor. Formamos um grupo, nos formalizamos, já tentamos até mesmo fazer uma associação com estatuto para conseguirmos ficar dentro do sistema”.

Dessa forma, o objetivo é trabalhar de dentro pra fora, conta, e não bater de frente. “O $lum tem como filosofia e lema o ‘não é o que você tem, mas o que você faz com o que você tem’. Então, se temos sete pessoas que amam a dança, que têm a dança como hobby, e mostramos que isso pode ser uma profissão, criamos esperança. Quer dizer, além de uma válvula de escape, a dança pode ser uma carreira. E o hip hop tem força para fazer isso. Ele te molda”, avalia.

