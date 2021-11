DHPP prende suspeito de executar homem com 11 tiros em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 207

Equipes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam na manhã desta quinta-feira (4), o suspeito de executar Carlos Antônio Avelar, de 36 anos, no dia 2 de setembro deste ano, em Cachoeiro de Itapemirim.

O corpo de Antônio foi encontrado com 11 perfurações por arma de fogo e parcialmente queimado, na localidade de Timbó.

De acordo com o delegado Felipe Vivas, o crime teria sido motivado porque, supostamente, a vítima estaria tentando se relacionar com a mulher do executor. No entanto, o suspeito, de 27 anos, preferiu não falar sobre o assassinato.

Ele foi preso no bairro Ibitiquara e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, onde ficou à disposição da Justiça.

O crime

No dia 3 de setembro pela manhã, populares encontraram o corpo de Carlos Antônio, jogado em meio de um matagal, no interior do município. Segundo a perícia, no corpo da vítima, foram encontradas 11 marcas de tiros, configurando crime de execução.

