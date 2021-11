Detran|ES divulga lista de 2.500 selecionados no CNH Social

Por Redação - Redação 38

Advertisement

Advertisement

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) apresentou, nesta quinta-feira (11), a lista com os nomes dos 2.500 selecionados na 3ª fase do programa CNH Social 2021. O resultado está disponível no site do órgão: www.detran.es.gov.br. A matrícula on-line estará disponível a partir das 15h de hoje.

Continua depois da publicidade

Esta fase do programa atraiu 54.754 interessados em obter a Primeira Habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro), fazer a mudança de categoria para D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta) ou para a adição de categoria A ou B. O período de inscrições foi de 26 de outubro a 04 de novembro no site do Detran|ES.

Os candidatos foram selecionados de forma eletrônica, sem interferência humana, de acordo com os critérios do programa e com base nas informações fornecidas pelos próprios beneficiários no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), considerando a menor renda per capita, maior número de componentes no grupo familiar, candidatos com Ensino Fundamental completo, beneficiário do Bolsa Família e data e hora de inscrição.

Agora, os selecionados devem realizar a matrícula on-line no site do Detran|ES, na aba ‘CNH Social’, obedecendo aos prazos para abertura e conclusão das etapas do processo de Habilitação. O Detran|ES destaca que não entra em contato com os candidatos para informar sobre a seleção, sendo de inteira responsabilidade do interessado acompanhar a divulgação do resultado nos canais oficiais do órgão e respeitar os prazos estabelecidos para receber o benefício.

Continua depois da publicidade

“Nós já oferecemos, desde o início desta gestão, 20 mil vagas no programa CNH Social e, a cada fase, o interesse é sempre alto. Isso é um reflexo da credibilidade e da importância do programa para levar à população de baixa renda do Estado a possibilidade de ter acesso a esse importante instrumento de inserção no mercado de trabalho que é a carteira de habilitação. Os contemplados são selecionados de forma eletrônica seguindo as informações cadastradas no CadÚnico para atender realmente os que mais precisam. Aqueles que não foram selecionados, ainda têm a oportunidade na lista de suplentes e nas 5 mil vagas que serão lançadas no próximo ano”, reforçou o diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira.

Em 2021, o programa atraiu 59.064 candidatos para 3.000 vagas disponibilizadas na primeira fase e outros 57.456 inscritos para 2.500 vagas na segunda fase do programa. Neste ano, foram disponibilizadas 8 mil vagas para carteiras de motorista e um investimento de R$ 11 milhões em 2021. Relançado em 2019, em quatro anos da atual gestão, serão ofertadas 25 mil carteiras de motorista gratuitamente

O programa CNH Social é uma iniciativa para que as pessoas de baixa renda no Estado possam ter acesso à carteira de habilitação e capacitação com vistas ao mercado de trabalho, além de serem sensibilizadas sobre a importância da proteção da vida no trânsito.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Matrícula

Os candidatos selecionados nesta fase deverão obedecer aos prazos de abertura e conclusão das etapas do processo de Habilitação. O candidato que não respeitar os prazos estabelecidos pelo programa será desclassificado e perderá o benefício.

O candidato com o nome na lista divulgada terá o prazo de 15 dias, a partir da publicação da relação dos selecionados, nesta quinta-feira (11), para realizar a matrícula on-line no site www.detran.es.gov.br, na aba ‘CNH Social’, e ter acesso à informação de qual Centro de Formação de Condutor (CFC) deverá realizar a abertura do seu processo de habilitação, no Sistema RENACH, bem como os documentos necessários que deverá providenciar. A matrícula on-line estará disponível a partir das 15h de hoje.

Após matrícula on-line, o candidato terá 15 dias para procurar o CFC, presencialmente, e concluir a abertura do RENACH. Feito isso, o candidato terá mais 30 dias para fazer a coleta biométrica em uma unidade do Detran|ES. O serviço deve ser agendado pelo próprio candidato no site www.agendamento.es.gov.br .

Após coletar a biometria, o candidato à categoria A ou B terá 30 dias para concluir os Exames Médico e Psicológico na clínica credenciada ao Detran|ES.

Suplentes

Haverá ainda uma chamada única de suplentes, em ordem classificatória, que será divulgada no dia 02 de dezembro, às 12h, no site do Detran|ES, com o objetivo de preencher as vagas remanescentes após desclassificação dos candidatos que não respeitarem os prazos estabelecidos no processo de Habilitação, contemplando mais candidatos.

Os candidatos selecionados deverão respeitar aos mesmos prazos estabelecidos para obtenção do benefício.

Serviço:

– Lista dos 2.500 selecionados na 3ª fase do programa CNH Social 2021: Confira aqui

– Lista única de suplentes: dia 02 de dezembro, às 12 horas, no site do Detran|ES.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].