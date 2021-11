Detran ES destaca facilidades disponíveis no App Carteira Digital de Trânsito

Por Redação - Redação 22

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) recomenda a adesão dos condutores e proprietários de veículos ao aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). Você já o utiliza? Desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) para a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) – antigo Denatran, do Ministério da Infraestrutura, o App atualmente unifica todos os documentos de trânsito, oferecendo mais praticidade e segurança.

O CDT disponibiliza uma série de facilidades, como o recebimento de notificações de recall, avisa sobre o vencimento da CNH, permite a visualização e gerenciamento de infrações cometidas e o pagamento de multas emitidas pelo Detran|ES e mais dezenas de órgãos autuadores do país com até 40% de desconto. A ferramenta possibilita ainda a indicação do principal condutor do veículo, a indicação do real infrator, entre outras tantas funcionalidades.

O CDT está disponível na App Store e Google Play, nas lojas de aplicativos dos smartphones.

Confira as facilidades disponíveis no app CDT:

CNH-e

O condutor que possui a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) que foi emitida a partir do dia 1º de maio de 2017 consegue habilitar a versão digital do documento. A partir dessa data, todas as CNHs foram emitidas com a tecnologia de QR Code e permitem leitura e validação pelo aplicativo Vio.

Clique aqui para acessar o tutorial e habilitar a CNH-e.

Se o cidadão precisar de uma cópia do documento para apresentar em algum lugar, anexar a algum processo, é possível fazer isso via CDT.

Clique aqui para aprender a exportar uma cópia da CNH-e.

Infrações

Na área de infrações, o CDT apresenta algumas ferramentas importantes para o condutor/proprietário de veículo. São elas:

Adesão ao SNE

O Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) foi desenvolvido pelo SERPRO em 2016, e tinha app próprio. No segundo semestre de 2020, o SNE migrou para o app CDT. O Detran|ES aderiu ao SNE em 2019. A tecnologia possibilita o recebimento da notificação pelo aplicativo e o pagamento de multas de trânsito, com desconto de até 40%.

Para ter direito ao desconto de até 40% em multas pagas até o vencimento, o cidadão deve optar por não apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração, além de ter realizado a adesão ao SNE, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, antes do cometimento da infração e de ter recebido as notificações de autuação e de penalidade pelo aplicativo.

O serviço vale para as multas autuadas pelo Detran|ES, pelos órgãos de trânsito das prefeituras capixabas onde o trânsito é municipalizado e pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Clique aqui para acessar o tutorial e aderir ao SNE.

Consultar Infrações

Por meio do CDT, ou seja, na palma da mão, o cidadão consegue consultar, sempre que tiver necessidade, as multas registradas em seu prontuário de condutor / veículo. E isso independentemente de ter aderido ao SNE.

Clique aqui para acessar o tutorial e consultar as infrações.

Visualizar e emitir boletos de multas

O aplicativo CDT permite que o cidadão consulte todas as infrações registradas em sua CNH ou veículo. Se a infração estiver vencida ou a vencer, o aplicativo disponibiliza a possibilidade de emitir o boleto.

Cabe salientar que a emissão não é imediata, uma vez que o órgão autuador da infração tem até 72 horas para disponibilizar o boleto para pagamento.

Clique aqui para acessar o tutorial.

Indicação do real condutor infrator

O Detran|ES é o pioneiro no País na adesão dessa tecnologia, e a partir de agora já é possível indicar o real condutor pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). O serviço está disponível para multas autuadas pelo Detran|ES, pelas prefeituras cujo trânsito é municipalizado ou pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

O proprietário do veículo receberá a notificação de autuação da infração, por meio do aplicativo CDT, logo que aderir ao SNE. Se não for ele o responsável por aquela infração, ele deverá acessar a multa, selecionar a opção “Real Infrator” e, posteriormente, a opção “Indicar”, informando o CPF do indicado.

Esse, por sua vez, receberá uma notificação da indicação e deverá aceitar e efetuar a autenticação da assinatura, por meio do portal gov.br, para que o procedimento seja efetuado. Após a conclusão, será possível visualizar o documento assinado.

Clique aqui para acessar o passo a passo do procedimento de indicação.

Veículos

A área de veículos do aplicativo disponibiliza algumas facilidades para o usuário. Confira:

CRLV-e

Entre as várias funcionalidades do aplicativo CDT, está a possibilidade de ter acesso ao CRLV-e, que é a versão digital do documento de Licenciamento Anual do veículo.

Clique aqui para acessar o passo a passo para baixar o CRLV-e.

Compartilhamento do CRLV-e

A versão do app permite que o proprietário do veículo compartilhe o documento de modo digital com até outros cinco condutores. Para isso, claro, é necessário que eles também tenham o app instalado no celular.

Clique aqui para acessar o passo a passo para o compartilhamento do CRLV-e.

Exportar CRLV Digital para imprimir

O proprietário que quiser, também pode obter a versão impressa do Licenciamento Anual, exportando o documento diretamente do app.

Clique aqui para verificar como fazer.

Alertas sobre a necessidade de fazer o recall

Desde 2020, os avisos de recall são enviados eletronicamente pelo app CDT. Diversas montadoras de veículos de todo o país já disponibilizam o serviço para o cidadão. O recall comunica que algum defeito no veículo foi identificado pela montadora e precisa ser reparado. Muitas vezes, esse problema a ser reparado, se não for consertado, pode acarretar em acidentes fatais para os ocupantes do veículo. O reparo é totalmente gratuito e garantido por lei.

Clique aqui para acessar o passo a passo para a consultar de recall.

Indicar o principal condutor do veículo

Se você costuma de emprestar seu veículo para algum familiar e, quando acontece uma infração de trânsito, a multa acaba chegando em seu nome. Com o aplicativo CDT você consegue fazer a indicação do principal condutor do veículo, de forma prática, ágil e segura.

Clique aqui e veja como fazer.

