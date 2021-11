De Cachoeiro para o país: gari que virou modelo recebe título de ‘revelação’ em prêmio nacional

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 92

Em menos de 15 dias, o coletor de lixo Tiago de Souza Lima, 29 anos, de Cachoeiro de Itapemirim, foi do anonimato à fama nacional. Isso porque depois de ser notado por um empresário do ramo da moda enquanto fazia a limpeza das ruas da cidade, Tiago virou modelo e estreou uma campanha para uma marca de ternos.

Agora, depois ter sido notícia em diversos veículos de comunicação e até programas em tv aberta no país, Tiag foi escolhido ‘Modelo Revelação’, no 8º Prêmio Networking, que acontece no dia 18 de novembro, na Casa do Ator, em São Paulo.

No evento, empresários, artistas e personalidades que se destacaram em suas áreas de atuação serão homenageados. Tiago conta que está gostando das novas experiências e, também, está bastante ansioso para a premiação.

“Estou muito feliz, curtindo muito as novas mudanças. Tô muito ansioso para o dia do evento também, tenho que me concentrar na atividade de gari, mas a expectativa é grande. Nunca andei de avião e vou sair do Estado pela primeira vez. Sou muito grato a todos que tem me ajudado a viver todas esses novos acontecimentos em minha vida.”, comentou.

Além da campanha de ternos, após a ‘descoberta’, ele foi convidado para fazer outro trabalho como modelo, desta vez, para uma outra loja de roupa masculinas e, mais do que isso, já recebeu propostas para modelar em outras cidades, mas nesses casos, os contratos ainda estão sendo avaliados.

Como tudo aconteceu

O coletor de lixo Tiago de Souza Lima, 29 anos, de Cachoeiro de Itapemirim, trocou o uniforme de gari para virar a estrela de uma marca de ternos. A ‘mudança’ de profissão foi só por um dia, mas segundo Tiago, ele gostou tanto de fotografar que aceitaria novos trabalhos como modelo.

Tudo começou quando o cachoeirense foi abordado pelo empresário Eder Ozza durante a coleta de lixo. O dono da loja Espaço Noivos, queria, apenas, entregar uma fatia de bolo aos trabalhadores da limpeza, mas quando se deparou com Tiago, logo elogiou sua beleza e perguntou se um dia toparia fazer fotos para sua marca.

Tiago, que atua como gari há pouco mais de 2 anos, conta que não levou o convite a sério, até porque, volta e meia recebe elogios durante a coleta. “Quando ele veio falar comigo, foi só para me entregar um pedaço de bolo. Ele perguntou se podia tirar uma foto minha porque me achou muito bonito. E disse que poderia fotografar para a loja dele, mas não acreditei. Achei que estava zoando comigo”.

No entanto, quatro dias após a foto, Tiago recebeu uma mensagem em uma rede social. Era Eder fazendo o convite para que ele fizesse o ensaio. “No início eu não queria, recusei várias vezes. Mas aí eu acabei ‘caindo’ em um grupo no WhatsApp com toda equipe do ensaio. Ali eu entendi que era sério e acabei cedendo”.

Dia especial

Para Tiago, o dia das fotos foi muito especial. Ele, que costuma descansar durante o dia e adora assistir séries para se distrair antes da rotina puxada à noite, teve um dia de cuidados especiais antes do ensaio, que foi feito em um galpão de madeiras.

“Nunca me senti tão importante [risos]. Fiz cabelo, unhas, barba, sobrancelhas e até maquiagem. Isso me fez ver a vida de uma maneira diferente. Fiz coisas que nunca havia feito antes. Foi uma experiência muito especial para mim”, disse.

Depois de experimentar a rotina de um modelo fotográfico e, mais do que isso, gostar de ser modelo, Tiago não descarta novos convites para a nova profissão.

“Se aparecer novos convites, acho que vou aceitar. Eu gostei muito de fazer as fotos. Só não posso deixar meu emprego. Mas, se tudo der certo, eu posso conciliar as duas profissões”, finalizou.

