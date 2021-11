Corpo com marcas de tiros é encontrado em casa abandonada em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 236

Um homem de 34 anos foi morto a tiros e teve o corpo encontrado dentro de uma casa abandonada, na manhã deste domingo (21), em Cachoeiro de Itapemirim. Elivandro Braz da Cruz foi achado por moradores, por volta das 7h50, que chamaram a PM. O imóvel onde o corpo estava fica na rua José António Santana, no bairro Zumbi.

De acordo com a Polícia Militar, Elivandro foi assassinado com quatro tiros, sendo dois no tórax, um no braço e um na cabeça. Ainda segundo a polícia, possivelmente, o homem foi morto naquele local, durante a madrugada.

Peritos da Polícia Civil levaram o corpo para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro. A motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

