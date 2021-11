Contratos inteligentes: como eles realmente funcionam?

Por diagramacao - diagramacao 3

Há menos de 10 anos, a tecnologia de blockchain e também de contratos inteligentes começaram a impactar a sociedade de uma forma que não era esperada. Com certeza foi muito agradável, e algo que está tendo excelentes resultados até agora. Estamos falando aqui de uma inovação que é recente, e que está fazendo emergir uma nova tendência tecnológica irreversível.

A revolução que foi proporcionada dentro desse ciberespaço atualmente está modificando, de forma totalmente definitiva, o método que as pessoas utilizavam para se relacionar, transformando todos os seus atos, formas de reprodução e também de consciência. Diante desses pontos, as empresas acabaram se vendo obrigadas a adaptar-se nesse novo formato, criando novos métodos de comercializar seus produtos e também seus serviços.

Não foi só o setor de direito que foi derrubado com essa nova tecnologia, a verdade é que toda a sociedade humana foi transformada em menos de 10 anos. Estamos vivendo um momento em que temos um futuro brilhante e promissor à nossa frente, mas é necessário estar preparado para ele, já que diversas oportunidades vão acabar aparecendo.

Ainda nessa perspectiva, muitas empresas acabaram iniciando seus próprios setores de pesquisa e desenvolvimento, buscando por modelos de negócio atualizados, que sejam pautados na lógica descentralizada oferecida pela tecnologia de blockchain.

E foi através dessa tecnologia que os contratos inteligentes acabaram surgindo, e para entender o seu funcionamento, é necessário que você consiga compreender como toda essa tecnologia realmente funciona. Mas não se preocupe, vamos explicar para você como esses contratos inteligentes podem ser utilizados.

O que são os contratos inteligentes?

O termo de contrato inteligente se refere a qualquer tipo de contrato que possa ser executado, fazendo-se comprir o que está escrito, formalizando, dessa forma, negociações entre as partes, de forma que a necessidade de um mediador acabe sendo excluída.

De forma simples, um contrato inteligente é apenas um código tecnológico, que pode definir diversas regras restritas – e consequências, caso elas não sejam seguidas – da mesma forma que um documento legal, porém, mais tradicional, faz. Os contratos inteligentes estabelecem obrigações, penalidades e benefícios, proporcionando muita confiabilidade nesse sistema. Para conhecer novidades sobre o setor dos criptoativos, acesse aqui.

Trata-se de um protocolo autoexecutável de computador, que, diferentemente de um clássico contrato tradicional, escrito em uma linguagem jurídica e travada, o contrato inteligente é capaz de conseguir informações, processá-las, e também tomar as devidas ações que estão presentes no acordo que foi feito entre as partes.

As cláusulas de um contrato inteligente podem ser parciais, completamente autoexecutáveis, ou até mesmo auto obrigatórios. Uma vez que todos esses requisitos são atendidos, o contrato inteligente pode então prosseguir com a conclusão das transações.

Como os contratos podem provar que são completamente seguros?

A grande maioria dos negócios, se não todos eles, necessita que esteja presente um elemento de confiança, como por exemplo, quando você realiza uma compra online, você confia que a empresa na qual comprou vai enviar o produto. Da mesma forma, o dono da empresa confia que, depois de ter enviado o produto, o cliente não reversa o crédito que foi utilizado para comprar o produto.

O problema é que, na grande maioria dos comércios ao redor do mundo inteiro, existe a presença de um intermediário, que geralmente cobra taxas que são significativas apenas para fazer a mediação entre a transação que está sendo efetuada. O problema aqui está na confiança, já que sem a presença de um terceiro, ambas as partes podem se sentir desconfortáveis.

O lado positivo é que os contratos inteligentes resolvem isso, já que eles podem reduzir todos os custos da transação, aumentar a liberdade para que qualquer tipo de negócio possa ser realizado de forma muito mais prática por aqueles que estão envolvidos.

Tudo isso acontece graças à tecnologia de blockchain. Essa tecnologia não é apenas uma estrutura para enviar valores, ou para guardar dados, mas trata-se de um protocolo computacional para criar confiança.

Atualmente ainda é difícil ver esse tipo de contrato ser usado no dia a dia, mas com o passar dos próximos anos, isso vai se tornar bem cotidiano e normal, e a presença de plataformas financeiras e outras empresas do ramo podem acabar se tornando completamente obsoletas.

