Confira a programação do 1º Encontro Agro de Muniz Freire

Por Redação - Redação 15

Advertisement

Advertisement

Nos dias 18 e 19 de novembro acontece o 1º Encontro Agro de Muniz Freire. O evento é uma pareceria entre a prefeitura municipal e o Incaper e terá palestras técnicas, feiras da agroindústria, do artesanato e tecnologia, além de premiações para os produtores de cafés especiais. O encontro acontecerá no Ginásio de Esportes “Paulo Roberto Pastore”. A entrada é franca, com o uso obrigatório de máscara.

Serviço:

Continua depois da publicidade

1º Encontro Agro de Muniz Freire – ES

Dias: 18 e 19 de novembro

Local: Ginásio de Esportes “Paulo Roberto Pastores”

Horário: A partir das 7h

*Entrada livre com o uso obrigatório de máscara

Programação 18/11 (quinta-feira)

Continua depois da publicidade

Temas: Horticultura, Fruticultura e Piscicultura.

Programação da manhã:

. 7h – Abertura da Feiras da Agroindústria (produtos da terra) e da Tecnológica (para negócios, apresentação de resultados e projetos – parceiros do evento);

Advertisement

Continua depois da publicidade

. 7h30 – Recepção e credenciamento do Seminário Técnico de Piscicultura;

. 7h55 – Sorteio do brinde pontualidade;

. 8h – Cerimônia de abertura do 1º Encontro Agro de Muniz Freire;

. 8h20 – Apresentação do Plano Municipal para desenvolvimento da Piscicultura;

. 8h40 – Palestra 1: “Casos de sucesso: Apresentação dos resultados dos trabalhos técnicos de Piscicultura no Município de Castelo – ES” (Fabiano Giori, Tecnólogo em Aquicultura e consultor do SENAR);

. 9h20 – Coffee break e sorteio de brindes;

. 9h40 – Palestra 2: “Criação de tilápias em tanques-redes e em tanques escavados com alto desempenho produtivo” (Fabiano Giori, Tecnólogo em Aquicultura e consultor do SENAR);

. 10h20 – Palestra 3: “Perspectivas futuras do mercado para criação de tilápia e debate sobre a Piscicultura” (Fabiano Giori, Tecnólogo em Aquicultura e consultor do SENAR);

. 11h – Encerramento do Seminário Técnico de Piscicultura e sorteio de brindes.

Programação da tarde:

. 12h30 – Recepção e credenciamento do Seminário Técnico de Fruticultura e Horticultura;

. 12h55 – Sorteio do brinde pontualidade;

. 13h – Abertura e apresentação do Plano Municipal para o Desenvolvimento da Fruticultura e Horticultura;

. 13h40 – Palestra 1: “Tecnologias para produção de abacate, goiaba e uva” (Moisés Zucoloto, professor pesquisador da UFES – CCAE – DSc Fitotecnia);

. 14h20 – Palestra 2: “Tecnologias para produção de banana, citros e maracujá” (Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa, pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura – DSc Produção Vegetal);

. 15h – Coffee break e sorteio de brindes.

. 15h20 – Palestra 3: “Manejo das principais pragas de Olerícolas” (José Salazar Zanuncio Junior, pesquisador do Incaper – DSc Entomologia);

. 16h – Palestra 4:

“Tecnologias de produção agroecológica em Olerícolas e perspectivas de mercado” (Galderes Magalhães de Oliveira, Engenheiro Agrônomo – Pós-graduação em Gestão ambiental e extensionista do Incaper);

. 16h40 – Debate sobre os temas abordados;

. 17h – Encerramento do Seminário Técnico de Fruticultura e Horticultura e sorteio de brindes;

. 18h – Apresentação com Cristiano Costa (voz e violão);

. 21h – Encerramento das atividades do dia e fechamento das feiras.

Programação 19/11 (sexta-feira)

Temas: Cafeicultura, agroindústria, Desenvolvimento Comunitário e final do 13º Concurso de Cafés de Qualidade de Muniz Freire.

Programação da manhã:

. 7h – Abertura da Feiras da Agroindústria (produtos da terra) e da Feira Tecnológica (para negócios, apresentação de resultados e projetos – parceiros do evento);

. 7h20 – Recepção e credenciamento do Seminário Técnico de Agroindústria, Agroturismo e Desenvolvimento Comunitário;

. 7h45 – Sorteio do brinde pontualidade;

. 7h50 – Cerimônia de abertura e apresentação dos Planos Municipais para o setor de Agroindústria e para o setor de Desenvolvimento Comunitário;

. 8h30 – Palestra 1: “Agroindústria, um aliado importante para a elevação da renda das famílias do campo“ (Aline Chaves Pereira, Economista Doméstica e extensionista do Incaper);

. 9h20 – Coffee break e sorteio de brindes;

9h40 – Palestra 2: “Associativismo e Cooperativismo: projetos coletivos aceleram o desenvolvimento individual” (Fábio de Souza Silva, sócio-proprietário da Indústria de Polpas Frumel e ex-presidente da Associação dos Moradores de Feliz Lembrança/Alegre);

. 10h20 – Palestra 3: “Agroturismo, uma nova oportunidade” (Marco Grilo, Administrador de Empresas com graduação em Turismo e ex-secretário de Turismo de Venda Nova do Imigrante);

. 11h – Encerramento do Seminário Técnico de Agroindústria, Agroturismo e Desenvolvimento Comunitário e sorteio de brindes.

Programação da tarde:

. 12h – Recepção e credenciamento para o Seminário Técnico de Cafeicultura;

. 12h25h – Sorteio do brinde pontualidade;

. 12h30 – Cerimônia de abertura e apresentação do Plano Municipal para o Desenvolvimento da Cafeicultura;

. 13h10 – Palestra 1: “Tecnologia e informação: como atingir altos níveis de produtividade em café” (Gilsimar Rodrigues, Técnico Agrícola, Administrador de empresas, Especialista em produção de café conilon);

. 14h – Palestra 2:

“Café nota máxima: colheita e pós-colheita para a produção de lotes premiados” (Fabiano Tristão, Engenheiro Agrônomo do Incaper e Leidiomar Meneguete, produtor de cafés especiais e 2º colocado no Concurso Coffee Of The Year 2019);

. 14h50 – Encerramento do Seminário Técnico de Cafeicultura e sorteio de brindes;

. 15h – Coffee break e início das atividades do 13º Concurso de Cafés de Qualidade de Muniz Freire;

. 15h10 – Abertura da degustação popular (garrafas) dos lotes finalistas para premiação da “Categoria Popular Conilon”;

. 15h30 – Abertura da degustação popular (garrafas) dos lotes finalistas para premiação da “Categoria Popular Arábica”;

. 15h50 – Finalização da degustação popular e abertura das urnas (conilon e arábica) para contagem dos votos;

. 16h – Entrega das premiações da “Categoria Popular” (eleita pelos parceiros e pelos participantes do evento): mais votado da Categoria Popular Conilon e mais votado da Categoria Popular Arábica;

. 16:10h – Entrega das premiações das demais categorias do 13º Concurso de Cafés de Qualidade de Muniz Freire: 3 melhores da Categoria Café Sustentável, 5 melhores da Categoria Café Conilon e 10 melhores da Categoria Café Arábica;

. 16h40 – Cupping e leilão de uma saca (arábica: peneira 16, limpa; conilon: peneira 14, limpa) dos cafés finalistas das categorias arábica e conilon;

. 19h – Encerramento do 13º Concurso de Cafés de Qualidade de Muniz Freire e sorteio de brindes;

. 19h30 – Apresentação com Bruce Figueiredo (voz e violão);

. 21h – Apresentação com Fellipe Ribeiro (voz e violão);

. 22h30 – Encerramento do 1º Encontro Agro de Muniz Freire – ES.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].