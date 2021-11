Conceição do Castelo é referência no Espírito Santo na aplicação de revsol

Por Alissandra Mendes - Alissandra Mendes 74

O município de Conceição do Castelo se tornou uma referência no Espírito Santo quando o assunto é a aplicação de revsol. O material é obtido do processo de produção de aço, a partir do beneficiamento da escória assiária. Várias Prefeituras do Estado tem visitado a cidade para conhecer e aprender mais sobre o processo de pavimentação de estrada.

O município trabalha com a aplicação de revsol há pouco mais de cinco anos e, desde então, mais de 100 quilômetros de estradas, em pontos críticos, já receberam o serviço de melhoria.

“Fomos convidados para conhecer esse material que a ArcelorMittal oferecia aos municípios. Conhecemos e aceitamos o desafio, que era fazer um plano piloto em 2017. Fazendo um bom trabalho, eles viram nosso esforço e com o tempo, ganhamos a credibilidade. Hoje estamos recebendo esse material gratuitamente da empresa e, em contrapartida, repassamos aos municípios que nos procuram”, explica o secretário de Obras do município, Cleone José Lordelo Batista.

A iniciativa no município garante um melhor tráfego nas estradas rurais, o que facilita o escoamento da produção agrícola e também o acesso do transporte escolar a essas regiões. Segundo o secretário de Obras, o serviço tem contemplado também as empresas privadas do município, através de uma parceria com a Prefeitura.

Para o prefeito do município, Christiano Spadetto, a parceria com a ArcelorMittal tem rendido bons frutos para os moradores, que passa a contar com mais estradas pavimentadas. “No início, pagávamos a metade do transporte e a Arcelor completava o restante desse transporte. Com o tempo, conseguimos fazer da forma que era necessária e a parceria foi crescendo. Atualmente, temos 50 mil toneladas de estoque no nosso depósito, devidamente credenciado, para atender os pontos mais críticos da cidade. Estamos privando por esses locais”, completa o prefeito de Conceição do Castelo.

Assista a matéria completa!

