Como incentivo, mãe faz Enem pela segunda vez junto com o filho em Guaçuí

Como incentivo, a dona de casa Elessandra Oliveira, de 38 anos, fez o o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pela segunda vez junto com seu filho Thales de Oliveira, de 17 anos, no último domingo (21), no Colégio Deocleciano de Oliveira, em Guaçuí.

Ela decidiu fazer o exame para incentivar seu filho, e também para alcançar uma nota suficiente para ingressar em uma faculdade. Elessandra conta que se emocionou ao fazer a prova junto com o filho.

“Me senti muito feliz e até me emocionei por alguns instantes. Jamais imaginei que um dia isso iria acontecer. É como tivesse levando meu filho pela primeira vez na escola, só que desta vez, sentada ao lado dele no banco escolar”, disse a mãe do Thales.

Já Thales, que é estagiário de marketing, comentou que a mãe foi como incentivo para ele e o ajudou a criar mais intuição e determinação para fazer prova.

“Foi uma experiência incentivadora. Além de aprendermos no dia a dia, estudar juntos também nos ajudou a nos prepararmos psicologicamente para a prova. Sempre estávamos incentivando um ao outro”, comentou o estudante.

Mãe e filhos contaram que o primeiro dia de prova foi tranquilo e estão com boas expectativas para o resultado. De acordo com eles, a redação trouxe um tema muito relevante. “Invisibilidade e Registro Civil” é um assunto que traz uma necessidade de integração de muitos que sofrem por não serem enxergados socialmente”, contam.

Para o segundo dia de prova, que será realizada no próximo domingo (28), Thales espera que seja ainda melhor. Já Elessandra espera que a prova possa trazer questões elaboradas e compreendidas.

