Com início para janeiro, Estrela do Norte anuncia técnico para disputa do Capixabão 2022

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 25

O “Capixabão” 2022 terá início no dia 29 de janeiro, e aproveitando a reunião dos Representantes de clubes e da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES), na tarde desta terça-feira (9), em Vitória, o Estrela do Norte anunciou seu novo treinador para a temporada.

O comandante da equipe, anunciado na noite desta quarta-feira (10), será Antônio Carlos Roy, que já treinou clubes do Rio de Janeiro e tem em seu currículo um histórico vitorioso no Estado: vice-campeão da Copa ES 2006 com o Estrela do Norte; campeão capixaba 2007, com o Linhares; campeão capixaba 2020, com o Rio Branco de Venda Nova e vice-campeão Capixaba 2021, também com o Rio Branco de Venda Nova.

A previsão é que a estreia do clube cachoeirense seja contra o Rio Branco AC, fora de casa e a expectativa é que Antônio Carlos Roy comece a montar o elenco dialogando com a diretoria do Estrela para ir apresentado em breve aos torcedores do clube.

Capixabão 2022

O encontro na capital definiu questões importantes sobre a competição e contou com participação dos dez times habilitados para a disputa: CTE Colatina, Desportiva Ferroviária, Estrela do Norte, Nova Venécia, Real Noroeste, Rio Branco AC, Rio Branco de Venda Nova, Serra, Vilavelhense e Vitória.

Serão 15 datas e a fórmula de disputa a mesma do último campeonato, com os 10 clubes se enfrentando em um mesmo grupo em turno único, no modelo de pontos corridos, com os oito primeiros avançando para as quartas de final. As quartas de final será disputada em jogos de ida e volta. O time de melhor classificação na primeira fase é o mandante do jogo de volta e tem a vantagem do empate na soma dos placares.

As semifinais também acontecem em dois jogos, com o time de melhor campanha na primeira fase sendo o mandante do segundo jogo. Porém, em caso de empate na soma dos placares, e disputa vai para os pênaltis. O mesmo vale para os dois jogos das finais.

A tabela e o regulamento da competição serão publicados no site da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) até o dia 01 de dezembro.

