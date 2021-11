Colnago assume pré-candidatura ao governo pelo PSDB em 2022

Por Basílio Machado - Basílio Machado 35

O ex-deputado Cesar Colnago confirmou, em entrevista exclusiva ao AQUINOTICIAS.COM, que o PSDB terá candidatura própria ao Governo do Estado em 2022. E o candidato pode ser ele mesmo.

Segundo Colnago, o PSDB precisa de um palanque no Espírito Santo para o candidato da legenda à presidência da República em 2022, seja ele o governador de São Paulo, Jorge Dória; do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite; ou o senador Arthur Virgílio. Em outra via, o ex-deputado garante que está elaborando um projeto político-administrativo para o Estado.

“Estamos percorrendo todo o Estado, visitando as bases do partido e fazendo um diagnóstico para concluirmos nosso plano de governo. Aprendi que tudo tem o seu tempo certo e temos que ter um discurso certo, mais plural” – disse o tucano.

Cesar Colnago evitou críticas diretas ao governador Renato Casagrande, mas apontou aquilo que acredita ser algumas deficiências do atual governo. Para ele, faltou pluralidade na montagem do governo, a educação não vai bem, a saúde deixou a desejar e os índices de violência aumentaram.

“Os partidos da base tiveram pouco espaço, temos 10,5 % das crianças fora da sala de aula, não resolveram a questão das cirurgias eletivas e o feminicídio cresceu, bem como a violência de forma geral” – disse.

Apesar do PSDB ter apoiado o governador nas últimas eleições, inclusive dando suporte à atual gestão estadual na Assembleia Legislativa (AL), Colnago afirma que esse compromisso não vale para as próximas eleições.

A expectativa do pré-candidato é de que o cenário nacional não permitirá a reedição da aliança, com o partido do governador mais próximo do candidato Lula (PT) e o PSDB numa posição contrária.

Confira abaixo as credenciais do pré-candidato Cesar Colnago (PSDB), que possui 7 mandatos eletivos:

Vereador pelo município de Vitória

Ex-secretário municipal de Vitória nas pastas de Educação, Saúde e Meio Ambiente

Deputado Estadual e presidente da Assembleia Legislativa (AL)

Deputado Federal

Vice-governador do Espírito Santo

Secretário Estadual de Agricultura

Os números do PSDB no Espírito Santo:

52 vereadores

6 vice-prefeitos

3 prefeitos

