Chuva no Espírito Santo em dezembro pode ser volumosa como em 2013?

Desde o início da primavera a chuva tem se tornado mais frequente sobre o Espírito Santo e, no mês de outubro, o volume alcançou a impressionante marca de 397,5 mm em Vitória, o segundo maior acumulado registrado desde 1992 para um mês de outubro, e quase o triplo da média Climatológica.

O cenário no mês de novembro não foi diferente, o acumulado de chuva na Capital superou a marca dos 230 mm pela estação convencional do Inmet, e a média climatológica gira em torno dos 219 mm na cidade. E mais uma frente fria passa pelo Estado no fim de semana 20 e 21 de novembro. Ou seja, vem mais chuva por aí.

Previsão para dezembro

Com a chegada do verão, estação onde normalmente são registrados os maiores acumulados de chuva no Sudeste, muito se questiona a respeito do acumulado previsto para o mês. No ano de 2013 por exemplo, foram mais de 700 mm acumulados em Vitória. Na ocasião, mais de 61 mil pessoas ficaram desabrigadas e 23 pessoas morreram devido às chuvas torrenciais que caíram sobre o Espírito Santo.

Para dezembro de 2021, a expectativa ainda é de chuva acima da média no território capixaba, devido à temperatura da superfície do mar próximo à costa mais alta. Esse aquecimento é responsável pelo avanço mais lento das frentes frias e, consequentemente, pelo fluxo de umidade mais direcionado ao Estado. No entanto, a chuva não deve se comparar ao ocorrido em 2013, uma vez que os modelos meteorológicos indicam volumes variando entre 300 e 400 mm pelo Estado.

Mesmo assim, devido às chuvas frequentes e volumosas das últimas semanas e as previstas para dezembro, todo cuidado é pouco em áreas de risco. O solo encharcado e os níveis dos rios elevados deixam as cidades em alerta para transtornos, como alagamentos, deslizamentos de terra, enxurradas e transbordamento de rios e córregos. A primeira semana do mês será com chuva mais frequente. No entanto, os maiores acumulados são previstos para a segunda quinzena, entre a semana do Natal e Ano Novo.

