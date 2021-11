Centro de Saúde de Cachoeiro volta com atendimento geral de urgência e emergência

Por Redação - Redação 10

Com o avanço da vacinação e o número reduzido de casos de Covid-19 em Cachoeiro, a partir desta quinta-feira (25), o Centro de Saúde “Paulo Pereira Gomes” (PPG), no bairro Baiminas, voltará a atender todos os casos de urgência e emergência, descontinuando a estratégia de atendimento exclusivo a pacientes com sintomas da doença adotada para enfrentamento da pandemia.

Serão retomados os procedimentos gerais próprios de uma unidade de pronto atendimento 24h, como exames de raios-x, eletrocardiogramas, suturas, curativos, dentre outros serviços de urgência e emergência.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), a medida reequilibrará o fluxo de atendimento geral no sistema municipal de urgência e emergência, até então concentrado na UPA do Marbrasa e no PA do distrito de Itaoca.

“Os casos ativos de Covid-19 diminuíram de forma considerável no município, o que gerou, consequentemente, uma queda nos atendimentos de pessoas com síndrome gripal, que estávamos direcionando para o PPG. A melhora dos indicadores nos permite normalizar a operação do pronto atendimento, retomando o atendimento a todas as demais situações que se enquadrem no âmbito da urgência e emergência”, explica o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

Em relação aos pacientes com sintomas gripais, o secretário ressalta que o PPG continua sendo referência para os casos considerados graves, como falta de ar e baixa saturação. Já pessoas com sintomas leves devem buscar atendimento nas Unidades Básicas de Saúde.

Orientações sobre uso do PPG

Com a normalização do funcionamento do Centro de Saúde “Paulo Pereira Gomes” (localizado na rua Ângelo Bressan, s/n – Baiminas), a Semus reforça a orientação para que a população busque atendimento na unidade apenas em casos de urgência e emergência. Para situações mais simples e rotineiras, a rede municipal conta com 32 Unidades Básicas de Saúde (UBS) distribuídas na região.

Qual a diferença entre Pronto Atendimento e UBS?

As UBS são unidades de atenção básica, porta de entrada do SUS, onde são realizados exames, consultas e acompanhamento médico, além de entrega de remédios e aplicação de vacinas. Quando necessário, solicita a outros serviços de saúde o encaminhamento do paciente.

Já as Unidades de Pronto Atendimento 24h são responsáveis por prestar atendimento de urgência e emergência ou média complexidade, como em casos de vítimas de acidentes e problemas cardíacos.

Quando devo me dirigir à UBS ou à UPA?

As Unidades de Pronto Atendimento funcionam 24 horas por dia e prestam atendimentos a casos como queda com torção ou fratura, pressão ou febre muito altas, forte dor no peito, vômito constante, etc.

Na unidade, o paciente recebe os primeiros atendimentos até que seja considerado estável e possa voltar para casa. Em caso de não melhora de seu estado de saúde, o paciente é encaminhado para um hospital.

Em casos de baixa complexidade, como de traumas leves, sintomas leves de gripe, tonturas, dor abdominal leve, mal-estar, e conjuntividade, o mais adequado é buscar atendimento nas Unidades Básicas de Saúde. Em Cachoeiro, as UBS funcionam de segunda a sexta, das 7h às 16h.

Em sua página no portal da Prefeitura de Cachoeiro (www.cachoeiro.es.gov.br/saude), a Semus disponibiliza a relação de todas as UBS do município, com seus respectivos telefones e endereços. Também estão disponíveis no site informações sobre os prontos atendimentos municipais.

