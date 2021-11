Castelenses estão preocupados com mudança na gestão da Santa Casa

Por Basílio Machado - Basílio Machado 40

A população castelense recebeu com preocupação o anúncio da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, através de Nota Oficial, dando conta de que não responderá mais pela administração do hospital do município de Castelo. No entanto, a nota da instituição não esclarece o que motivou essa decisão, gerando muita especulação por parte da população e servidores do hospital castelense.

A explicação da Santa Casa cachoeirense diz apenas de que não haverá renovação do contrato firmado em 2011, que venceu nesta terça-feira (30). Destaca ainda os benefícios e melhorias durante os 10 anos em que geriu o hospital.

O que causou estranhamento é que, enquanto a Santa Casa de Cachoeiro garante que realizou melhorias e repaginou o hospital, levando mais conforto e segurança para os pacientes, a Prefeitura de Castelo segue na mesma direção, afirmando que “o foco com a mudança é melhorar o acolhimento e a humanização do atendimento”.

Para evitar a descontinuidade dos serviços hospitalares no município, a Prefeitura de Castelo realizou nesta segunda-feira (29) um chamamento público para contratação de uma Organização Social de Saúde (OSS) que administrará a Santa Casa Castelense pelos próximos 90 dias.

O prefeito do município, João Paulo Nali, reforçou as intenções do Executivo em relação ao hospital: “Estamos em um momento de transição para uma nova gestão, nosso objetivo é qualificar e selecionar a melhor proposta técnica e financeira para fins de assinatura de Contrato de Gestão”.

A preocupação em relação às demissões com a troca de comando do hospital, segundo Nali, não procedem: “A Santa Casa de Cachoeiro já manifestou em nota que não haverá demissões”, explicou, no site oficial da Prefeitura.

Consultada pela reportagem do AQUINOTICIAS.COM, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informa que a Prefeitura tem autonomia para mudar o modelo de gestão no hospital e que está à disposição do município para qualquer suporte que seja necessário.

