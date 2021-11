Cápsula do tempo: alunos de Cachoeiro recebem cartas que escreveram para si mesmos há cinco anos

Por Redação - Redação 54

Advertisement

Advertisement

A professora de Língua Portuguesa Patrícia Peres Ferreira Nicolini, há quase dez anos, desenvolve o projeto Carta para o Futuro nas escolas em que trabalha, em Cachoeiro de Itapemirim. Nesta quinta-feira (25), a professora foi a agência dos Correios da Praça Jerônimo Monteiro e postou 81 cartas que seus alunos escreveram em 2015, na época, esses alunos cursavam o 8º e 9º ano do ensino fundamental. No período em que escreveram as cartas, os alunos tinham de 13 a 15 anos.

Continua depois da publicidade

A agência dos Correios abraçou o projeto e as cartas foram postadas como carta social, ou seja, sem custos para a professora. Nessa sequência de aulas de produção de texto, os alunos conheceram a estrutura e as características da carta pessoal.

Os estudantes aprenderam como se escreve uma carta pessoal quando se quer comunicar com alguém próximo de nós, como amigos ou familiares. As características desse tipo de gênero textual são simples, ou seja, não possuem muitas regras e estrutura para serem seguidas. Nessa semana, em que postou as cartas, Patrícia desenvolveu o mesmo projeto na escola Professora Hosana Salles.

Continua depois da publicidade

“Depois das aulas em que foram apresentadas as características e a estrutura textual do gênero carta pessoal, foi exibido o comercial do “O Boticário”, intitulado “A Carta”, no intuito de apresentar a proposta de produção textual, na qual cada aluno escreveu uma carta pessoal interessada a eles mesmos. Nesta carta, o “eu atual” (2021) do remetente escreve para o seu “eu do futuro”, de 2025, falando da importância de acreditar em seus sonhos e não perder a esperança, ou até arriscando algumas previsões. As cartas foram recolhidas, guardadas e lacradas em uma caixa organizadora. Essa correspondência será despachada pelos correios em 2025 encontrando o “eu do futuro” destinatário”, explica a professora.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].