Capixabas conquistam medalhas de ouro e batem recordes nas Paralimpíadas Escolares

Por Redação - Redação 18

Advertisement

Advertisement

Os esportistas contemplados pelo Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), seguem conquistando medalhas e quebrando recordes nas Paralimpíadas Escolares, realizadas na sede do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), em São Paulo. Até o momento, os bolsistas já conquistaram mais de 25 medalhas no evento, que se encerra, nesta sexta-feira (26). No total, a delegação capixaba já ultrapassou o número de 50 conquistas.

Continua depois da publicidade

Um dos destaques desta edição é Wendel Sabino, do atletismo, que, na terceira participação dele na competição (2018, 2019 e 2021), já soma seis medalhas. Este ano, além de duas de ouro, o atleta conseguiu mais um feito: quebrar o recorde nacional da prova de 250 metros, com o tempo de 31.48 segundos – o tempo anterior era de 32.26.

“É muito gratificante saber que quebrei o recorde brasileiro e consegui ganhar o ouro. Ganhei uma medalha em 2018, três em 2019 e duas este ano, por enquanto”, disse Wendel Sabino.

Contemplado com o programa Bolsa Atleta, o esportista ressaltou a importância do benefício para aquisição de material para as competições. “Antes, não tinha dinheiro para comprar um tênis para competir. Hoje, com o Bolsa Atleta, eu posso”, comentou o atleta.

Continua depois da publicidade

Outra esportista que se destaca no atletismo é Julia Placidino, que já garantiu dois ouros nas provas de arremesso de peso F40 e lançamento de disco F40. Na prova do disco, além do ouro, Júlia também garantiu o novo recorde brasileiro da prova, com 12.27 metros. O recorde anterior era de apenas 6.49 m.

Agora, nesta sexta-feira (26), a atleta segue em busca da terceira medalha, no lançamento de dardo F40. “É um sentimento de superação e de inclusão também. As Paralimpíadas transformaram o meu jeito de viver. Antes, pensava que não era capaz e hoje vejo que tenho um potencial grande. O próximo desafio é a busca da Seleção Brasileira. O Bolsa [Atleta] é uma grande ajuda para alimentação e, principalmente, na questão do transporte, já que utilizo o dinheiro para ir treinar”, ressaltou.

Além dos nomes citados, diversos outros atletas contemplados pelo Bolsa Atleta seguem fazendo bonito nas Paralimpíadas. Acompanhe abaixo o resultado de todos os bolsistas.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Confira outras medalhas dos atletas bolsistas:

Atletismo

Julia Placidino – dois ouros

Wendel Sabino – dois ouros

Gustavo Soares – dois ouros e uma prata

David Henrik – dois ouros e uma prata

Monike Braga – três ouros

Weller Alvarenga Cruz – dois ouros

Lucas Otacílio – três ouros

Analy Vitória Miranda – um ouro

Quezia Pontara da Costa – um ouro

Gabriela Pinto Gama – um bronze

Natação

Felipe Vidoto – uma prata e um bronze

Otávio Camargo – um bronze

Breno Braga da Costa – dois ouros

Bolsa Atleta

Neste ano, o Programa Bolsa Atleta está beneficiando 151 atletas e paratletas de alto rendimento, 30 a mais do que no ano passado, alcançando um recorde no número de bolsas concedidas. O auxílio financeiro mensal varia de acordo com a categoria do atleta dentro do edital, sendo R$ 500 (estudantil), R$ 1.500 (nacional), R$ 2 mil (internacional) e R$ 4 mil (olímpico). O investimento total da Sesport no programa é de R$ 2,3 milhões.

O valor recebido pelo atleta pode ser utilizado para cobrir gastos com alimentação, assistência médica, odontológica, psicológica, nutricional e fisioterápica, medicamentos, suplementos alimentares, transporte urbano ou para participar de treinamentos e competições, além da aquisição de material esportivo.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].