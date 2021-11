Capixaba será indenizada por Plano de Saúde que negou cirurgia de emergência em outro estado

Por Basílio Machado - Basílio Machado 5

Uma paciente capixaba que teve um infarto ganhou na Justiça o direito a indenização por parte do Plano de Saúde que se negou a autorizar o atendimento de emergência em um hospital de São Paulo. A juíza da 2ª Vara Cível de Vitória condenou o plano de saúde a indenizar paciente por ter impossibilitado a realização de uma cirurgia de urgência, devido à área de abrangência.

A médica responsável pelo atendimento prescreveu a necessidade de realizar um cateterismo de urgência, motivo pelo qual a paciente entrou em contato com o Plano de Saúde e foi informada de que não seria possível a realização da cirurgia. O motivo alegado é de que ela não estava em uma área coberta pelo plano.

Em contestação, o Plano de Saúde alegou que o pacote contratado pela paciente possui abrangência estadual e, por isso, não poderia ser responsabilizada pelo custeio do procedimento realizado em outro estado.

No entanto, a juíza afirmou que a conduta do plano está totalmente em desacordo com as regras básicas do Código de Defesa do Consumidor, já que a situação vivenciada pela paciente foi expressamente reconhecida pelo médico como urgente.

Declarou, ainda, que, embora o plano contratado seja de abrangência estadual, o evento que a acometeu em outro estado foi de extrema gravidade. “Motivo pelo qual não há de se aceitar a negativa da requerida sob tal justificativa”.

A juíza relatou ainda que o procedimento do plano “viola diretamente os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor”. Além de considerar a atitude do plano abusiva, a magistrada responsabilizou o plano pelas despesas médicas da paciente e o condenou ao pagamento de R$ 10.000 por danos morais, levando em consideração a gravidade da situação, dentre outros critérios.

Com informações do TJ/ES

