Campanha “Natal Feliz é Aqui” é lançada com boas expectativas em Cachoeiro

Por Redação - Redação 16

Advertisement

Advertisement

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec) apoia, novamente, a campanha “Natal Feliz é Aqui”, promovida pela Associação Comercial, Industrial e Serviços (Acisci). O objetivo da ação, lançada oficialmente nesta sexta-feira (12), em Cachoeiro de Itapemirim, é incentivar as compras no comércio local neste fim de ano.

Continua depois da publicidade

A 14ª edição da campanha segue até 27 de dezembro, sendo uma iniciativa importante para empresários do município atraírem ainda mais consumidores para seus estabelecimentos nesse período.

A cada R$ 80,00 gastos nos estabelecimentos comerciais participantes, o consumidor ganha um cupom para concorrer a vários prêmios, incluindo três motos zero km; dois televisores de LED; um carro modelo 2021/2022, também zero km; dentre outros.

O lançamento da campanha foi realizado no auditório da Acisci, bairro Guandu, e contou com a presença do prefeito em exercício, Ruy Guedes, que comentou sobre a importância da ação no contexto de recuperação da economia e abrandamento da pandemia.

Continua depois da publicidade

“Estamos com uma pandemia ainda em curso, embora com perspectivas animadoras de ultrapassarmos esse quadro, graças à vacinação. Depois de um ano de 2020 com muitos obstáculos impostos pela covid-19, que afetaram duramente o comércio, hoje, temos as melhores expectativas possíveis, de termos um comércio aquecido, com a população imunizada, consumindo com segurança”, frisou.

Francisco Montovanelli, secretário de Desenvolvimento Econômico de Cachoeiro, endossou a relevância da campanha para o comércio local.

“Cachoeiro é o maior polo de compras da região sul do estado, pois também atrai consumidores de regiões vizinhas. Campanhas como essa são de grande importância, pois impulsionam as compras e contribuem com o desenvolvimento do comércio local”, ressaltou.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Passamos, hoje, por um período de retomada de nossa economia. O natal é uma época do ano muito importante para o comércio varejista, que enxerga, nessa data, uma oportunidade de impulsionar suas vendas”, afirmou Ruberval Rocha, presidente da Acisci.

A expectativa, segundo a Semdec, é de que mais de 700 mil cupons sejam distribuídos aos consumidores. Os sorteios dos 15 prêmios oferecidos pela campanha irão acontecer no dia 27 de dezembro, às 18h, na praça Jerônimo Monteiro, centro de Cachoeiro.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].