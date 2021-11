Caminhão furtado cai em rio de Domingos Martins

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 148

Na manhã desta terça-feira (16), uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para retirar um caminhão que caiu em um rio, depois de ser furtado. O veículo estava carregado de refrigerantes e água mineral quando caiu da ponte sobre o rio Jucu, na divisa entre Domingos Martins e Viana, na madrugada desta segunda-feira (15).

O suspeito furtou o veículo, que estava estacionado em uma oficina que fica no Trevo Paraju, em Marechal Floriano. O homem teria perdido o controle da direção do caminhão no km 28, da BR-262, e caído da ponte com o automóvel, após quebrar muretas de proteção. A carga foi furtada por populares que estavam no local. Parte da cabine ficou submersa pelas águas do rio.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas o motorista já não estava no local. A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), esteve no acidente para registrar um boletim de ocorrência.

