Cachoeiro vacinará contra Covid em eventos esportivos e na Policlínica neste sábado (27)

Por Redação - Redação 17

Advertisement

Advertisement

No próximo sábado (27), a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro disponibilizará pontos de vacinação contra Covid-19 em dois eventos organizados pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp). O objetivo é facilitar o acesso à vacina, principalmente, para impulsionar a imunização de jovens e adolescentes.

Continua depois da publicidade

De manhã, das 8h às 12h, haverá uma equipe da Semus para realizar a aplicação do imunizante no torneio de esporte eletrônico, que será realizado no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Seme), no bairro Independência (rua Moreira).

Já na parte da tarde, durante o Treinão Novembro Azul de Artes Marciais, que acontecerá no ginásio Hermo Gomes, localizado no bairro Aquidaban, a vacina será ofertada entre 14h e 16h.

A Policlínica Municipal “Bolívar de Abreu” também ofertará vacinação contra a Covid-19 no sábado (27), das 8h às 12h, durante um evento alusivo ao Novembro Azul, organizado pela Semus.

Continua depois da publicidade

Nos três locais de vacinação, serão atendidos: pessoas acima de 12 anos que ainda não iniciaram o esquema vacinal; quem está com a segunda dose em atraso ou vencendo no dia da ação; e o público apto a receber a dose de reforço (terceira dose) – idosos com mais de 60 anos, profissionais de saúde e imunossuprimidos.

Para quem recebeu a primeira dose da Coronavac, o prazo entre as aplicações é de 28 dias. Para Pfizer e AstraZeneca, o intervalo entre primeira e segunda dose é de 56 dias.

A dose de reforço é aplicada em idosos acima de 60 anos que completaram o esquema vacinal há, pelo menos, 3 meses. Já para trabalhadores da área da saúde, esse intervalo é um pouco maior: 5 meses.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Pessoas com alto grau de imunossupressão – isto é, com câncer, HIV ou transplantadas, por exemplo -, também podem receber a dose de reforço, uma vez que tenham completado o esquema vacinal há, no mínimo, 28 dias.

Para receber o imunizante, é necessário mostrar documento de identidade, cartão de vacinas e cartão do SUS ou CPF.

“Desde o início da campanha de vacinação, temos nos preocupado em diversificar os locais da aplicação do imunizante, buscando alcançar um público cada vez maior e ampliar a cobertura vacinal no município. É muito importante que as pessoas se atentem aos prazos de retorno para aplicação da segunda e terceira dose, necessárias para aumentar a imunidade contra a doença”, comenta o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].