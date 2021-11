Cachoeiro mantém o título de 2ª cidade mais competitiva do Espírito Santo

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 20

Cachoeiro de Itapemirim se manteve como a segunda cidade mais competitiva do Espírito Santo. A primeira é a Capital do Estado, Vitória. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (22), e fazem parte do Ranking de Competitividade dos Municípios, uma publicação do Centro de Lideranças Públicas (CLP) em parceria com a startup Gove e Sebrae.

Na terceira posição ficou Serra, seguida de Vila Velha, Colatina, Linhares, Aracruz, Guarapari, Cariacica e São Mateus. O ranking analisa o total de 411 municípios brasileiros – 7,38% do universo de municípios – representando as cidades do país com população acima de 80 mil habitantes de acordo com a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 2020. No ranking nacional, Cachoeiro ficou na 146ª posição.

A segunda edição do Ranking de Competitividade dos Municípios é composta por 65 indicadores, organizados em 13 pilares temáticos e três dimensões: instituições, sociedade e economia. Esta organização é fruto de ampla reflexão ao longo do projeto sobre quais são os temas fundamentais para se analisar a competitividade a nível municipal no Brasil.

