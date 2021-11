BRK promove ação com condições especiais de negociação de débitos em Cachoeiro

Por Redação - Redação 28

A BRK Ambiental, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em Cachoeiro de Itapemirim, iniciou na segunda-feira, 1º de novembro, a Mega Blue Friday, que traz uma oportunidade para clientes que queiram regularizar seus débitos junto à empresa por meio de condições facilitadas de pagamento. As negociações podem ser feitas pela plataforma do Acordo Certo (www.acordocerto.com.br/brk); no atendimento ao público, das 8h às 16 horas; por meio do WhatsApp (11) 9 9988-0001; e no endereço de e-mail [email protected], das 08h às 17h, até o dia 30 de novembro.

Os acordos são exclusivos, conforme as necessidades de cada pessoa. Há opções para o pagamento de faturas vencidas à vista, parcelamento ou até mesmo o reparcelamento de uma negociação realizada anteriormente.

“Pela Mega Blue Friday, os moradores de Cachoeiro de Itapemirim podem aproveitar as condições diferenciadas para renegociarem os seus débitos e dívidas. Nós avaliamos a melhor condição de pagamento para cada caso e a negociação é fácil e rápida independente do canal”, afirma o supervisor Comercial da BRK Ambiental em Cachoeiro, Bento Scaramussa.

Para negociar pela plataforma Acordo Certo, basta criar um cadastro a partir dos dados pessoais do cliente (CPF, data de nascimento, e-mail e número de telefone celular) e iniciar o processo de negociação na plataforma. Em seguida, o pagamento poderá ser feito por diversas formas: cartão de crédito pelo aplicativo Minha BRK (www.minhabrk.com.br) ou PicPay.

Pagamento pelo PicPay dá dinheiro de volta

No caso do aplicativo PicPay, há uma campanha com condições especiais para novos usuários, válida também até 30 de novembro. A ação é exclusiva para pagamento com cartão de crédito cadastrado no app. O usuário que realizar o pagamento de uma conta da BRK pelo app recebe cashback (dinheiro de volta no aplicativo), válido apenas na primeira conta paga e no primeiro pagamento de uma conta da BRK Ambiental.

Para pagamentos à vista, o cliente que usar o app pela primeira vez recebe 40% de cashback, limitado a R$ 15,00. Pagamentos parcelados de duas a cinco vezes terá 5% de cashback; de seis a 11 vezes, 10% de cashback; e, em 12 vezes, 20% de cashback. O cashback é limitado a R$ 700,00.

Mais informações sobre a campanha estão disponíveis no app em: “Condições Gerais de Campanhas Promocionais do PicPay”, disponíveis no Menu “Ajuda”, e depois em “Promoções do aplicativo”.

Para falar com a BRK, os clientes podem entrar em contato pelo WhatsApp, no (11) 9 9988-0001 ou e-mail [email protected], das 08h às 17h. A BRK também conta com telefone 0800 771 0001, que funciona 24 horas.

