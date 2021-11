Blockchain: Entenda o que é essa tecnologia e como ela pode mudar a forma como a sua vida é

Por diagramacao - diagramacao 6

O blockchain, também chamado de cadeia de blocos, é, na verdade, uma espécie de banco de armazenamento de dados, que é público, e que não possui um controle centralizado. Essa tecnologia foi criada para que se pudesse distribuir informação de maneira muito mais transparente e também auditável.

Essa tecnologia atualmente é utilizada no setor de criptoativos, no rastreamento de produtos, assim como no registro de contratos, certificados, e também no armazenamento de arquivos importantes que estão digitalizados. Esse é um resumo bem simples de como essa tecnologia funciona, mas não se preocupe, hoje vamos conversar mais sobre ela.

Afinal, o que é o blockchain?

A cadeia de blocos é uma espécie muito específica de banco de dados descentralizado, montada por diversos blocos que são ordenados de forma cronológica. Além disso, todas as informações que estão dentro dele são armazenadas através de códigos criptográficos. Dessa forma, se existir qualquer alteração dentro de um dos blocos dessa cadeia, todos os outros blocos são invalidados automaticamente.

Uma das coisas bem características dessa tecnologia é o fato de que existe ausência de uma entidade principal reguladora. Em outras palavras, qualquer tipo de pessoa consegue validar registros, ou até mesmo solicitar a inclusão de dados novos dentro desse sistema.

Essa tecnologia consegue criar um mecanismo que, na verdade, é um sistema inviolável de registro de dados, feito de forma sequencial. O problema principal que essa tecnologia enfrenta são disputas que acontecem quando existem versões distintas de uma mesma informação circulando na rede.

Imagine o seguinte: você tem em suas mãos um caso onde diferentes entidades querem adicionar um novo bloco dentro da cadeia, que então vão ser validados, mesmo estando em horários muito próximos. As informações são muito semelhantes, mas ainda assim existem diferenças entre as versões. É nesse momento que surge a dúvida entre qual é a versão correta para ser selecionada ou não.

Foi por conta desse problema que a tecnologia acabou se aprimorando, principalmente depois do Bitcoin ter sido criado, e resolveu essa questão de disputas. As informações devem ser sempre anexadas em uma sequência temporal de dados, para confirmar a veracidade dos dados que são inseridos dentro da cadeia de blocos.

Quais são as vantagens dessa tecnologia?

A principal vantagem da tecnologia, sem dúvida alguma, é a segurança que ela oferece, o que acaba por impedir que registros dentro da cadeia sejam apagados ou alterados. Entretanto, isso acaba exigindo que os próprios usuários sejam os responsáveis por validar as transações.

Além de ser uma forma rápida e segura para realizar transações financeiras, essa tecnologia também é muito transparente e autônoma. Esse banco de dados completamente descentralizado elimina a necessidade de haver uma terceira entidade dentro de uma negociação, ou seja, você não vai depender de bancos ou qualquer outro tipo de instituição financeira.

Blockchain é realmente seguro?

De forma geral, sim, mas é importante que você entenda que essa tecnologia utiliza a prova de trabalho, onde a segurança é promovida através da capacidade de processamento computacional, ou seja, o número de computadores que estão sendo utilizados para suportar a rede.

O Bitcoin, por exemplo, possui uma força de processamento computacional enorme, e por conta disso é considerado extremamente seguro. Por outro lado, criptoativos menores, que fazem uso dessa mesma tecnologia, podem acabar sendo atacados por possuir um poder de processamento menor.

Quais são os problemas do blockchain?

Sem sombra de dúvida, o principal problema dessa tecnologia é a sua escalabilidade, ou seja, a capacidade da rede de lidar com pontos de fluxo de dados. Cada dispositivo dentro dessa rede deve manter dentro do mesmo uma cópia de todas as transações que foram efetuadas desde o começo da vida do projeto.

Em outras palavras, são arquivos que se tornam extremamente pesados, e embora exista a possibilidade de aumentar indefinidamente o tamanho dessa cadeia para conseguir alocar mais dados dentro dela, isso pode acabar inviabilizando a entrada de novas pessoas dentro dessa mesma rede.

Mas, como sempre, esse é um problema que provavelmente será resolvido em um futuro próximo, afinal de contas, estamos falando aqui de uma tecnologia que está em constante evolução.

