Bandidos depredam cemitério em distrito de Venda Nova para furtar bronze e cobre

Moradores de São João de Viçosa, distrito de Venda Nova do Imigrante, estão revoltados com a depredação do cemitério local. A desordem foi descoberta na manhã desta quinta-feira (25). Vários túmulos estavam com lápides destruídas e as molduras das fotos dos entes queridos, feitas de bronze e cobre, foram furtadas.

O cemitério é administrado pela Associação de Moradores de São João de Viçosa. Ele fica na área da igreja. O grupo tem um contrato de comodato e toma conta também da capela mortuária e do ginásio de esportes. Segundo o presidente da associação, Márcio Galavote, a Polícia Militar fez o boletim de ocorrência nesta quinta e, agora, eles vão buscar imagens de câmeras de segurança do entorno do local.

“Suspeitamos que tenha acontecido na noite de segunda para terça-feira. Mas só hoje demos conta do vandalismo, quando uma senhora foi visitar um túmulo. Eles usaram uma rota alternativa para chegar ao local, subiram por trás. Depredaram tudo, foi horrível. Encontramos alguns sapatos no local e também já identificamos por onde eles entraram”, conta.

Furto de fios

Esse tipo de crime vem sendo noticiado com certa frequência. Em Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo, moradores estão revoltados com furtos de fios de cobre nas últimas semanas. Segundo um eletricista. que preferiu não se identificar, de sábado (20) a esta quarta-feira (24), atendeu seis casas alvo desses criminosos, uma delas, da própria mãe. No entanto, a prática criminosa já acontece há meses na cidade, segundo ele, que sempre é chamado para fazer reparos na rede elétrica após os furtos.

O profissional contou à reportagem que os ladrões de fios são ousados.“Eles tiram a fiação que fica exposta com tudo, cortam a base do cano e a parte de cima, até onde alcançam. E levam os canos e fiação tudo junto, sem a menor preocupação. Eles atuam em dois, e normalmente, chegam de moto, isso durante a madrugada. Além da revolta que deixa na gente, deixam prejuízos.”

Veja as fotos do cemitério:

