B.1.1.529: a perigosa cepa do coronavírus que tem três vezes mais mutações que a Delta

Depois de poucos meses marcados por um certo alívio por conta do arrefecimento da pandemia do novo coronavírus, uma nova cepa, batizada de B.1.1.529, preocupa o mundo. A variante foi descoberta na África do Sul, mas já foi detectada em outros quatro países: Bélgica, Botsuana, Hong Kong e Israel. Nesta sexta-feira (26), o governo sul-africano fará uma sessão de urgência com a Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a evolução do vírus.

Para dar uma ideia, a nova variante apresenta 32 mutações na proteína spike do vírus que provoca a Covid-19. Isso é mais que o triplo das 10 da variante Delta. O motivo da preocupação é que as vacinas foram desenvolvidas observando a cepa original. Por isso, quando há mutação no patógeno, é como se os anticorpos produzidos pela imunização não o reconhecesse mais ou, ao menos, faz com que eles não gerem uma resposta totalmente eficiente. E a nova cepa trouxe de volta o pesadelo da restrições. Ao menos quatro países já anunciaram limitações de voos de localidades africanas. Outras nações estudam medidas de segurança sanitária.

De onde surgiu a nova cepa?

Essa pergunta ainda não tem uma resposta clara. Mas, segundo cientistas do UCL Genetics Institute em Londres, é possível que a cepa tenha evoluído durante uma infecção crônica, em algum paciente com o sistema imunológico comprometido, possívelmente com HIV/Aids não tratado. O estudo dessa possibilidade surgiu porque a variante Beta, também identificada na África do Sul, pode ter seguido esse mesmo caminho.

Vacinas modificadas

E as pesquisas continuam. o laboratório alemão BioNTech, parceiro da Pfizer na produção de vacinas contra o coronavírus, informou, nesta sexta-feira (26), que nas próximas duas semanas deverá ter os primeiros resultados dos estudos que deterinarção se a nova variante escapa ou não das vacinas da empresa.

Além disso, a Pfizer e a BioNTech têm se preparado para adaptar o medicamento em cerca de seis semanas, caso apareça uma variante resistente à vacina original. E a entrega das primeiras doses modificadas, segundo as empresas, poderia ser feito em cerca de cem dias.

