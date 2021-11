Após repercussão negativa, vereador desiste de criar o Dia da Esposa do Pastor em Cachoeiro

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 96

Advertisement

Advertisement

Diante da repercussão negativa nas ruas e nas redes sociais, o vereador Delandi Macedo (Podemos), que havia protocolado na Câmara de Cachoeiro de Itapemirim o Projeto de Lei Ordinária n° 95/2021, que pretendia criar o Dia da Esposa do Pastor, desistiu da proposta.

Continua depois da publicidade

O caso teve repercussão após a reportagem do AQUINOTICIAS.COM e do Ronda da Cidade, telejornal exibido de segunda a sexta-feira na TV SIM Cachoeiro, canal 16.1, expor a proposta do vereador, que também é pastor.

Delandi justifica seu projeto de lei pelas características das esposas dos pastores, que segundo ele, além de guerreiras, são motivadoras, perseverantes e essenciais no ministério Pastoral.

Nas redes sociais foram centenas de críticas a proposta, que logo ganhou destaque na imprensa do Espírito Santo.

Continua depois da publicidade

“Esta data está sendo criada no intuito de homenagear essas mulheres que têm sido submissas a vontade de Deus e incansáveis na execução de suas tarefas juntamente com seu esposo. O ministério Pastoral é desafiador para a esposa do Pastor, muito mais do que o é para o vocacionado para pastorear uma Igreja. Em certas ocasiões, elas têm suas liberdades privadas a fim de ajudar no socorro de uma ovelha. É ótima administradora do tempo, pois além de esposa é mãe, dona de casa, trabalhadora e responsável por várias atividades da igreja. Mas devemos atentar que são também mulheres sensíveis, que choram, que riem, tem dias de lutas e de vitórias, sofrem, alegram-se e perseveram”, justificou o vereador no projeto, antes de desistir de seguir em frente com a proposta.

Por telefone, Delandi disse que a repercussão mostra a discriminação da sociedade contra a mulher. “A esposa do pastor tem um papel fundamental na sociedade e não é vista nem mesmo dentro da igreja. Não tem reconhecimento. É uma pena que a sociedade não entenda o intuito do vereador ao apresentar esse tipo de proposta”, disse.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].