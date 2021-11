Após atingir 2,30 metros, rio Itapemirim começa a baixar em Cachoeiro

Por Alissandra Mendes - Alissandra Mendes 201

Após atingir 2,30 metros, o nível do rio Itapemirim começou a baixar na tarde deste domingo (21). No fim da manhã, a Defesa Civil informou que a cheia do rio causou transtornos para os moradores de Cachoeiro de Itapemirim.

No último boletim emitido às 15h, o rio Itapemirim está a 2,10 metros do seu nível normal, e segue caindo, após atingir 2,30 metros. Apesar disso, o estado de alerta está mantido no município, já que ainda há previsão de chuva para este domingo (21).

O município acionou o Plano de Emergência Nível 3, que se caracteriza pela ocorrência de chuvas de grande intensidade, que acarretem grandes danos e prejuízos. A medição hora a hora pode ser conferida no SITE.

No procedimento, considera-se uma chuva de grande intensidade quando atinge uma precipitação igual ou superior a 50 mm/h e/ou elevação do nível do rio Itapemirim superior a dois metros acima do nível normal.

A chuva que atinge o município tem causado estragos. No distrito de Pacotuba muitas famílias tiveram que deixar suas casas por conta da cheia do rio Itapemirim. Não há registro de desabrigados na comunidade.

No distrito de Itaóca Pedra e nos bairros Coronel Borges e Village da Luz, a Defesa Civil do município registrou deslizamento de terra.

A Defesa Civil do município orienta que os moradores devem entrar em contato com a Defesa Civil em casos de urgência pelo telefone (28) 98814-3497. As equipes seguem de plantão.

