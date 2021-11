Após 37 anos, concessionária Ford encerra as atividades em Cachoeiro

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 218

Após 37 anos de funcionamento em Cachoeiro de Itapemirim, a Bracom, concessionária autorizada Ford, anunciou nesta quinta-feira (25) que encerrará suas atividades.

O anúncio foi feito em uma publicação no Instagram. “Nós, da Ford Bracom, agradecemos a parceria de todos os clientes e funcionários que estiveram conosco nesses 37 anos de história da unidade de Cachoeiro de Itapemirim – ES. É com imensa satisfação que olhamos para trás e enxergamos o grande legado deixado pela Bracom Cachoeiro. Dessa forma, encerramos nossas atividades com a sensação de dever cumprido pelo reconhecimento do nosso trabalho. Foi um prazer dividir essa história com vocês!”, publicou a concessionária Ford.

Fechamento de concessionárias Ford

A decisão da Ford de deixar de produzir carros no Brasil e passar a ser apenas importadora de modelos premium, anunciada em janeiro deste ano, está despejando no mercado ao menos 160 concessionárias estão fechando as portas ou tentando migrar para outras marcas.

A rede Ford, até fevereiro deste de 2021, tinha 283 pontos de vendas no Brasil nas mãos de 138 empresários. A empresa, no entanto, quer manter cerca de 120 delas, consideradas viáveis para o novo negócio. Esse mesmo grupo, porém, é alvo de outras montadoras que veem oportunidade de ampliar sua representação no País ou abrir unidades aonde não atuam.

Lojas padrão global

Como importadora, a Ford precisa de menos da metade da rede atual para vender carrões com preços a partir de R$ 160 mil que trará da Argentina (Ranger), China (Territory), Uruguai (Transit), EUA (Mustang) e Bronco (México).

Na lista que quer manter com o slogan oval provavelmente estão grupos que em 2020 fizeram altos investimentos na inauguração (ou reinauguração) de lojas com o novo padrão global de arquitetura da Ford.

Entre eles estão os grupos Amazonas (São Paulo), Econorte (interior de São Paulo), Roma (Rio), GranVia (Pernambuco) e Forlan (Minas Gerais), que construíram instalações modernas, com paredes envidraçadas e oficinas com alta tecnologia.

