AO VIVO | ES aguarda liberação da Anvisa para iniciar vacinação de crianças

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 56

Advertisement

Advertisement

Passaporte da vacina

“Definimos que a exigência para ingressar em espaços com público controlado se dá com a vacinação completa, dependendo da faixa etária. No Espírito Santo, existe a exigência para ingressar em cinemas, teatros e eventos esportivos”, diz Reblin.

Desaceleração na vacinação

Continua depois da publicidade

Nésio: “Existe um processo de desaceleração no avanço da vacinação, desde a última quinzena de outubro. Foi impacto de feriados e percepção da população de redução da doença. Reconhecemos que a população precisa compreender que ainda há risco e óbito por uma doença que já tem vacina. Se já tivéssemos atingido essas metas de vacinação, estaríamos em baixo risco em todo o Espírito Santo”.

Novas unidades de saúde

“Vamos caminhar para que, no próximo ano, avancemos na municipalização da atenção primária, além de novas unidades básicas em várias cidades do Espírito Santo. Entendemos que é necessário revitalizar a estrutura do atendimento e incorporar equipes multiprofissionais, como fisioterapeutas, psicólogos, além de geriatria e pediatria”.

População idosa

Nésio Fernandes: “entre 2022 e 2032, a população idosa do Estado passará de 10% para 15%. Por isso, mesmo com a pandemia, não desistimos de fortalecer a atenção primária, principalmente com inovação e formação de recursos humanos”.

Atenção básica

Continua depois da publicidade

Nésio Fernandes: “Ontem tivemos um evento com dirigentes de municípios onde relançamos o fortalecimento da atenção primária no Estado. Em 2019, lançamos uma estratégia em massa de Saúde em Família, e tivemos uma parceria com municípios que ofereceram o espaço da atenção básica para especialização de profissionais da saúde. Ao final dos três anos, eles serão especialistas em Saúde da Família e Comunidade. Pretendemos formar mais de 1,5 mil especialistas. Atuar na atenção primária não basta generalistas, mas é preciso ter uma característica de alta resolutividade. Qualquer cidadão, em qualquer ciclo de vida, ter plena confiança no cuidado da atenção primária, com resolução de 85% a 90% dos problemas e atenda 100% da população”.

Vacinas em crianças

Noroeste atingiu e Caparaó deve atingir nos próximos dias a meta de 90% de adolescentes, segundo Fernandes. “A segunda dose já começa a ser aplicada. Mas estamos na expectativa de liberação da Anvisa de vacinação de crianças. Para alcançar a taxa superior de 90% é preciso o alcance na população em idade pediátrica. As vacinas são seguras e eficazes. Num contexto de ampla disponibilidade de vacinas, todo esforço da sociedade e autoridades, deve ser centrado na vacinação”.

Vacina e Dia D

Segundo o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, é momento de comemorar o sucesso da vacina. Ele salienta, ainda, que “mais de 95% da população adulta já tomou a primeira dose. Temos um número importante de pessoas que não tomaram a segunda dose e buscar estratégias para vacinar esse público, indo às casas das pessoas, fazer eventos. Vamos precisar ir atrás, pois cada dose aplicada é importante. Com a decisão do Ministério da Saúde de aplicar a terceira dose, vamos publicar uma resolução no Espírito Santo, com a redução para 90 dias na dose de reforço para pessoa idosa. No sábado, teremos um dia nacional de vacinação contra Covid e o Espírito Santo já tinha programado, de 22 a 26 de novembro, a vacinação nas escolas, para atingir os adolescentes”.

Advertisement

Terceira dose

Continua depois da publicidade

O Espírito Santo já reduziu o prazo da vacina de reforço para quatro meses e, agora, vamos reduzir o prazo para 90 dias. “Ao cruzar os dados de vacinação e internação identificamos a redução do óbito na população não idosa de quem recebeu as duas doses. Mas cerca de 96% dos óbitos de quem recebeu duas doses ocorreu nas pessoas idosas. Dessa maneira, antecipando o reforço para 90 dias em idosos, podemos ter um resultado que pode reduzir essas mortes. Além disso, a vacinação de reforço para população adulta terá um papel importante no controle de circulação do vírus, principalmente em casos leves. Isso vai gerar um risco menor de oscilações positivas da doença no período de verão e festas de final de ano”.

Queda de casos

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, informou que o Espírito Santo volta a ter uma queda acentuada de internações, casos e óbitos de Covid. “Entre outubro e hoje, tivemos 40% de queda de mortes e 25% a menos de internações em UTIS. Temos uma queda contínua e sustentável. Esse resultado é por conta do avanço da vacinação. Devemos estabelecer que a vacinação de idosos é prioridade. Entre as diversas vacinas disponibilizadas, a eficácia das mesmas nas duas doses é menor do que entre os adultos e jovens. Em outros países, já é recomendada a terceira dose para idosos”.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].