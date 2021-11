Anchieta: todo restaurado, Santuário é reaberto ao público após três anos

Por Basílio Machado - Basílio Machado 15

Foram três anos de espera, mas valeu a pena. A partir dessa quinta-feira (18), turistas, fiéis e moradores do balneário de Anchieta vão poder voltar a visitar o Santuário Nacional de São José de Anchieta, um dos monumentos religiosos e culturais mais antigos do país. O local foi totalmente restaurado e ganhou diversas melhorias.

Foram investidos nas obras de restauração R$ 10,5 milhões, num trabalho que envolveu 280 empregos diretos. As obras foram patrocinadas com recursos do Instituto Cultural Vale e do BNDES, com apoio da Prefeitura de Anchieta. A organização do restauro coube ao Instituto Modus Vivendi (IMV).

Uma das apostas da restauração foi a criação do primeiro Centro Interpretativo do Brasil. O espaço é como se fosse um museu, mas com experiência diferente para o visitante. “É um formato muito comum na Europa, que, pelos elementos interativos, você se insere na história e vive como se estivesse lá”, explica a presidente do IMV, Erika Kunkel.

Pinturas originais

Erika destaca, por exemplo, um boneco de silicone de São José de Anchieta que está no local. A escultura recebe uma holografia que a deixa com rosto perfeito, com expressão e até movimento. “Isso compõe as diversas descobertas que tivemos. Desde pinturas originais até relíquias que estavam escondidas no local”, pontua.

Também foram executadas uma série de obras para oferecer maior acessibilidade às pessoas com necessidades especiais, como rampas, banheiros adaptados, sinalização em Braile e plataformas elevatórias para que os visitantes tenham acesso à Cela de São José de Anchieta e às salas do museu.

“Restauramos a igreja, a residência, montamos o Centro Interpretativo e construímos o café e a loja, que serão cuidados pelos próprios jesuítas, que ajudaram muito na documentação de tudo. Aliás, todos os documentos foram digitalizados e estão em uma sala no segundo andar, que é o Centro Documental. Isso também é novidade, já que os documentos ficarão à disposição da sociedade e dos turistas que tiverem interesse”, explica.

Outra grande mudança no Santuário foi a climatização completa do local, que recebeu moderna aparelhagem de ar condicionado. Erika se inspirou em instalações refrigeradas que viu em uma viagem à Europa e trouxe a tecnologia para o Espírito Santo. Os aparelhos foram colocados abaixo do solo do templo religioso.

Dessa forma, as saídas de ar ficam por baixo e são imperceptíveis. “Nessa etapa das reformas nós peneiramos toda a terra que tiramos, filtramos as ossadas que estavam enterradas no local, colocamos em urnas e enterramos abaixo do altar”, revela.

História

O Santuário Nacional de São José de Anchieta, construído no século XVI, é formado pela Igreja de Nossa Senhora da Assunção e por áreas da antiga residência jesuíta, além do museu. É um dos maiores símbolos da presença jesuíta no Brasil. O local é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 1943.

