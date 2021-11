Agora é lei: arroz e feijão terão isenção de ICMS no Espírito Santo

Por Basílio Machado - Basílio Machado 14

Os dois principais produtos da cesta básica de alimentos brasileira, o arroz e o feijão, ganharam destaque hoje na edição desta segunda-feira (29) do Diário Oficial do Estado. A publicação traz a sanção da lei que isenta o arroz e o feijão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Espírito Santo.

Sancionada pelo governador Renato Casagrande, a Lei 11.473/2021 é de autoria do deputado estadual Alexandre Xambinho (PL). Sua aplicação pode trazer um algum alívio para a população, que vê a cada dia os preços dos produtos de primeira necessidade aumentarem nas prateleiras dos supermercados.

Segundo Xambinho, “diante das dificuldades econômicas que a população do estado está vivendo, propus a medida para colar o benefício de Rio de Janeiro e São Paulo e isentar a carga tributária desses alimentos essenciais na mesa do capixaba”, justificou o deputado.

ICMS

O Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) é um imposto estadual básico que incide sobre diversos produtos e serviços do dia a dia. O tributo é cobrado na venda de um artigo ou na contratação de um serviço.

No Espírito Santo, o ICMS é regido pela Lei 7.000/2001, que traz as alíquotas tarifárias cobradas em cada caso. Em teoria, as isenções de ICMS buscam beneficiar alguma cadeia produtiva específica.

Vale destacar que esse tributo é essencial na composição da receita dos Estados e dos municípios, já que uma parte fica com o governo estadual e outra é destinada às prefeituras.

Setores específicos e produtos podem receber incentivos tributários como forma de aquecer a economia ou auxiliar em períodos de crise, mas esses incentivos dependem da decisão do Conselho Nacional da Fazenda (Confaz), um órgão deliberativo composto pelo Ministro da Fazenda (ou seu representante) e os secretários estaduais da Fazenda.

