Afinal, por que está fazendo esse "friozinho todo" em pleno novembro em Cachoeiro?

Por Fernanda Zandonadi

Neste dia, há oito anos, Cachoeiro de Itapemirim ganhou as redes sociais por conta da alta temperatura. Internautas postavam, em suas redes sociais, que os termômetros marcavam quase 40 graus naquele novembro. E, nesta sexta-feira (12), o cenário é bem diferente e a temperatura, por volta dos 20 graus, fez com que os cachoeirenses adiassem um pouco mais o uso de roupas mais frescas. Mas, afinal, por que o friozinho voltou em pleno novembro?

Segundo o coordenador de Meteorologia do Incaper, Hugo Ramos, o Espírito Santo está sob influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (Zcas), o que deixa as regiões capixabas bastante nubladas. “E essa nebulosidade faz com que o calor do sol não chegue à superfície. Combinado com isso, há a passagem de uma frente fria pelo oceano, o que deixa os ventos mais acelerados acima da superfície. Mas não é nada associado a massa de ar polar, bastante incomum nesta época”, explica.

Nem mesmo o fenômeno La Niña, que se formou no Oceano Pacífico, tem muito a ver com esse friozinho. “Só agora o Pacífico Equatorial resfriou, entrou em La Niña. Então, ainda é o começo do fenômeno e o efeito dele não é imediato”, avalia Ramos, afirmando ainda que o evento causa apenas um leve resfriamento no Sudeste e os efeitos maiores são no Sul do país, na região Amazônica e Nordeste.

A exemplo dos últimos dias, o feriado da Proclamação da República ainda deve ser de tempo fechado. Para os próximos dias. a instabilidade vai se reduzir e ir mais para o Norte do Espírito Santo e Sul da Bahia. Há expectativa, no entanto, de chuva no sábado (13) e domingo (14) para o Sul do Estado. Já na segunda, ocorrem chuvas pontuais, mas na terça o sol volta a brilhar.

