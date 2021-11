Adolescente fica gravemente ferido ao bater de moto contra carro em São José do Calçado

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 397

Um adolescente de 16 anos sofreu ferimentos graves após um acidente na rodovia ES 484, em São José do Calçado, neste sábado (6). Ele pilotava uma moto de cem cilindradas em alta velocidade, quando bateu de frente com um carro ao fazer uma curva.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 16h. O motorista, 28 anos, do Fiat Uno envolvido no acidente disse aos militares que tentou desviar, mas como o rapaz estava em alta velocidade, não conseguiu fazer a manobra. O adolescente guiava uma Honda Pop. Os ocupantes do Fiat não sofreram lesões.

Segundo populares que testemunharam o acidente, o menino estaria acompanhado por outros adolescentes, que saíram do local após a batida. Os policiais foram ao Hospital de São José para falar com a vítima, mas a equipe médica informou que devido ao estado grave do adolescente, ele seria transferido para Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, não sendo possível colher o depoimento dele. O caso, agora, segue para a Polícia Civil.

