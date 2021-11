Acidente entre carros e carreta deixa sete feridos em Anchieta

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 18

Um acidente envolvendo dois carros e uma carreta, na manhã desta quarta-feira (24), deixou sete pessoas feridas, no quilômetro 362, da BR 101, em Anchieta. Segundo a Polícia Rodoviária Federal a rodovia precisou ser interditada por algumas horas para o socorro às vítimas e a retirada dos veículos. Ainda de acordo com a PRF, o acidente ocorreu próximo a divisa com Alfredo Chaves e por causa de uma ultrapassagem indevida. Ambulâncias da prefeitura de Iconha, da administradora da via, Eco 101 e do Corpo de Bombeiros levaram os feridos para hospitais da região.

