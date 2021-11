Acidente deixa dois feridos na estrada que liga Guaçuí a Dores do Rio Preto

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 99

Duas pessoas ficaram feridas, na manhã desta sexta-feira (12), após um acidente na BR-482. O fato aconteceu na estrada sentido Guaçuí x Dores do Rio Preto.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu após o motorista perder o controle do automóvel e sair da pista, parando às margens da rodovia. Com o impacto, um dos pneus do veículo acabou saindo do eixo, se alocando debaixo do carro.

A 2ª Cia de Guaçuí foi acionada para prestar socorro às vítimas ocupantes do veículo. Elas foram socorridas e levadas ao pronto atendimento da cidade. O Corpo de Bombeiros orienta para que as pessoas não deixem de usar o cinto de segurança e redobre atenção nas estradas em tempos chuvosos.

