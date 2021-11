Raphinha marca e Leeds se afasta das últimas colocações do Campeonato Inglês

Por Estadão - Estadão 2

Advertisement

Advertisement

O Leeds obteve uma importante vitória em sua luta para fugir das últimas colocações no Campeonato Inglês, nesta terça-feira, ao derrotar o Crystal Palace, em seu campo, na abertura da 14ª rodada. O único gol foi marcado pelo brasileiro Raphinha, de pênalti, aos 48 minutos da etapa final.

Continua depois da publicidade

Com a terceira vitória na competição, o Leeds subiu para a 15ª posição, com 15 pontos, enquanto o Crystal Palace, derrotado pela quarta vez, permanece com 16, em 12º lugar na classificação.

No outro duelo da rodada, Newcastle e Norwich voltaram a decepcionar seus torcedores ao empatar por 1 a 1. Com o resultado, o Newcastle continua na lanterna com sete empates e sete derrotas. Já o Norwich alcançou apenas os dez pontos, fruto de duas vitórias e quatro empates na competição.

Advertisement

Logo aos nove minutos, Clark foi expulso e atrapalhou todo o esquema do Newcastle, que mesmo assim abriu o placar com Wilson, aos 16 minutos da etapa final, em cobrança de penalidade. Pukki levou o Norwich à igualdade no placar, aos 34 minutos.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].