Palmeiras enfrenta Al Ahly ou Monterrey na semifinal do Mundial de Clubes

A Fifa sorteou no início da tarde desta segunda-feira, em Zurique, na Suíça, os confrontos do Mundial de Clubes, que será realizado nos Emirados Árabes Unidos entre os dias 3 e 12 de fevereiro de 2022. Campeão da Libertadores ao derrotar o Flamengo na decisão em Montevidéu, no Uruguai, o Palmeiras entra direto na semifinal, fase em que vai encarar o vencedor do duelo entre Al Ahly, do Egito, e Monterrey, do México.

Representante da América do Sul pelo segundo ano consecutivo, o Palmeiras disputou o último Mundial e não guarda boas lembranças. A equipe foi derrotada pelo Tigres, do México, na semifinal, por 1 a 0, e depois perdeu a disputa pelo terceiro lugar nos pênaltis justamente para o egípcio Al Ahly, que pode reencontrar em 2022.

O jogo que inaugura o torneio em Abu Dabi é Al Jazira x Auckland City. A partida opõe o representante do país-sede e a equipe que representa a Oceania. O vencedor desta partida avança à fase seguinte e pega o Al Hilal, campeão da Liga dos Campeões da Ásia. Deste confronto sairá o adversário na semifinal do Chelsea, da Inglaterra, ganhador da Liga dos Campeões da Europa.

