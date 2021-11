Neymar tem lesão nos ligamentos do tornozelo e desfalca PSG de 6 a 8 semanas

Por Estadão - Estadão 9

O ano de 2021 dentro dos gramados acabou para Neymar neste domingo, na visita ao Saint-Étienne, pelo Campeonato Francês. Ao tentar pular um adversário, o brasileiro pisou em falso no chão e acabou virando o tornozelo esquerdo. Foi retirado de campo chorando. Após exames, o Paris Saint-Germain anunciou que o atacante sofreu uma lesão ligamentar e ficará ausente dos jogos “entre seis e oito semanas.”

Após a vitória por 3 a 1, Neymar deixou o estádio amparado por muletas, sem conseguir colocar o pé esquerdo no chão e foi submetido a exames mais detalhados já em Paris que confirmaram a gravidade da lesão.

“Os exames realizados ontem à noite confirmam que Neymar Jr sofreu um entorse no tornozelo esquerdo com lesão ligamentar. É previsível uma indisponibilidade de 6 a 8 semanas. Um novo exame será feito em 72 horas para especificar a evolução”, anunciou o clube francês.

Neymar deve desfalcar o PSG por até oito partidas e perderá as tradicionais “peladas” de fim de ano que costuma disputar com os amigos no Brasil. Caso fique o tempo máximo em recuperação, chegará sem ritmo para a próxima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, no fim de janeiro, quando estará retornando ao PSG.

A seleção brasileira visita o Equador, dia 27 de janeiro. No dia 1° de fevereiro hospeda o Paraguai. Apesar de classificada, a equipe de Tite vai encarar dois rivais em busca da vaga e promete não facilitar para não prejudicar os demais adversários também lutando para ir à Copa do Mundo do Catar.

