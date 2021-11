Cuidados necessários para preservar a saúde capilar

Por Estadão - Estadão 6

Cabelos secos ou danificados pelos processos químicos, por exemplo, precisam receber hidratação a cada sete dias. Isso porque os fios ressecados geralmente são porosos e precisam de água e óleo para se manterem saudáveis.

Alguns cuidados no dia a dia são necessários para preservar a saúde capilar, assim como ocorre com o restante do corpo. Isso porque envelhecemos por inteiro. Além disso, processos químicos como tintura e alisamento, assim como o uso frequente de aparelhos como secador e chapinha, danificam a hidratação natural.

Com isso, os fios podem começar a apresentar sinais de ressecamento com o passar do tempo. Fios saudáveis, portanto, exigem cuidados diários, além de hidratações periódicas.

Orientações

Mas quais são os cuidados necessários? O tipo de hidratação indicada varia depende dos danos e características de cada cabelo. Quando secos ou danificados, os cabelos devem passar por esse processo a cada sete dias.

Silicone, óleos vegetais e minerais e vitaminas são alguns dos ingredientes utilizados atualmente pelos especialistas nesse processo. Já máscaras à base de queratina e aminoácidos são utilizados para repor nutrientes perdidos.

É importante lembrar que os cabelos oleosos também precisam de hidratação. Isso porque a oleosidade fica concentrada apenas na raiz. Dessa forma, é recomendado higienizar mais de uma vez essa área.

Lembre-se: a manutenção diária em casa contribui para manter a saúde dos fios. Por isso, utilize produtos adequados. Para identificar os mais apropriados, um médico dermatologista deve ser consultado. Manter uma alimentação equilibrada e saudável também faz toda a diferença.

