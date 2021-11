Santos busca empate com Inter no Beira-Rio e segue sonhando com Libertadores

Por Estadão - Estadão 6

Ainda sonhando com uma vaga na fase preliminar da Copa Libertadores, o Santos buscou um ponto importante em Porto Alegre. O time paulista empatou por 1 a 1 com o Internacional, na tarde deste domingo, no Beira-Rio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, a equipe paulista desempatou a série de confrontos diante do adversário.

No Brasileirão, o Santos venceu em 25 oportunidades, contra 24 do Internacional. Outros 19 jogos terminaram empatados. Os times paulistas seguem sendo uma pedra no sapato da equipe gaúcha. Foram 9 partidas, com cinco empates e quatro derrotas.

Na tabela de classificação, o Santos terminou o dia na 11ª colocação, com 46 pontos, três atrás do Ceará, oitavo colocado. O Inter, por outro lado, conheceu o quarto tropeço consecutivo e ficou em nono, com 48.

Os desfalques eram muitos para o jogo deste domingo. Fábio Carille perdeu logo de uma vez os atacantes Diego Tardelli e Marinho, além dos atletas já entregues ao departamento médico. Oito jogadores não puderam atuar pela equipe santista, enquanto o Inter não teve seis atletas, dentre eles os suspensos Rodrigo Dourado e Paulo Victor.

O jogo começou com os torcedores em festa no Beira-Rio. O tom era de provocação ao rival Grêmio, que está muito próximo de ter o rebaixamento decretado no Brasileirão.

Em campo, o domínio foi do Internacional. Com o retorno de Yuri Alberto, recuperado de um edema ósseo, o time gaúcho teve mais força ofensiva e não demorou para pressionar o Santos. Sem conseguir escapar da marcação do rival, o time paulista viu João Paulo salvar com defesas importantes.

O Inter recuou a marcação e apostou no contra-ataque para surpreender o Santos, apostando na velocidade de seus atacantes. O time colorado assustou, mas o gol saiu apenas aos 45 minutos. Taison arriscou o chute, João Paulo defendeu e, no rebote, Patrick cruzou para Yuri Alberto. Luiz Felipe tentou afastar o perigo, mas acabou jogando contra o próprio gol.

A bronca no vestiário fez o Santos voltar em outro ritmo para o segundo tempo. Logo no minuto inicial, após cobrança de escanteio, Marcos Leonardo aproveitou uma falha na defesa do Inter para deixar tudo igual. Foi o sexto gol do jovem atleta de 18 anos na temporada. O próprio atacante chegou a marcar mais um, na sequência, mas o árbitro assinalou impedimento e anulou o lance.

A torcida perdeu a paciência e começou a vaiar o técnico Diego Aguirre, que tentou mexer na equipe colorada, dando um novo fôlego. Maurício chegou a mandar uma bola na trave, enquanto o Santos se preocupou em segurar a vantagem e, para isso, contou com as boas defesas de João Paulo.

Com o passar do tempo, o Santos começou a usar a impaciência da torcida a seu favor para pressionar o Inter, que mostrou muito nervosismo na reta final do duelo. No entanto, a equipe de Diego Aguirre conseguiu segurar os avanços do time paulista e o empate acabou sendo decretado.

Na próxima rodada, o Santos enfrenta o Flamengo na segunda-feira (06/12), às 20h, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). No mesmo dia e horário, o Inter recebe o Atlético Goianiense, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL 1 x 1 SANTOS

INTERNACIONAL – Marcelo Lomba; Saravia (Mercado), Bruno Méndez, Victor Cuesta e Moisés; Johnny (Zé Gabriel), Palacios (Heitor), Edenílson, Taison e Patrick (Maurício); Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

SANTOS – João Paulo; Kaiky, Luiz Felipe e Danilo Boza; Madson, Vinícius Zanocelo (Sandry), Felipe Jonatan (Camacho), Lucas Braga e Gabriel Pirani (Carlos Sánchez); Ângelo (Lacava) e Marcos Leonardo (Raniel). Técnico: Fábio Carille.

GOLS – Luiz Felipe (contra), aos 45 minutos do primeiro tempo. Marcos Leonardo, a 1 minuto do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Johnny (Internacional); Sandry (Santos).

ÁRBITRO – Braulio da Silva Machado (SC).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Kim Belluco, especial para a AE

Estadao Conteudo

